Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Φοβερή εκτέλεση φάουλ του Μπουχαλάκη και 1-0 ο Παναιτωλικός! (vid) 18-04-2026 20:31 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναιτωλικός Πανσερραϊκός ΠΡΟΣΩΠΑ Ανδρέας Μπουχαλάκης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης με πανέμορφη εκτέλεση φάουλ, άνοιξε το σκορ για τον Παναιτωλικό απέναντι στον Πανσερραϊκό. «Προσπάθησα, αλλά δεν γινόταν»: Ο λόγος που ο Νόλαν έκοψε από την ταινία το πιο γνωστό αστείο της «Οδύσσειας» menshouse.gr Δεν τον πήραν σοβαρά και τώρα τρέχουν: Ονόματα – έκπληξη με το κόμμα Σαμαρά instanews.gr Προβάρουν τα πράσινα: Οι 4 μεταγραφές που ανακοινώνει ο Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Μετά τον Φώτη Ιωαννίδη: Νέο look και για την Ελένη Βουλγαράκη dailymedia.gr Είναι ο Γενς Στάγκε το 8άρι που τόσο χρειάζεται ο Παναθηναϊκός; menshouse.gr Σάκης Ρουβάς – Κάτια Ζυγούλη: Η πρώτη αντίδραση μετά τα δημοσιεύματα για τον «χωρισμό-βόμβα» dailymedia.gr Βρες ποια πρωτεύουσα αρχίζει από το γράμμα που σου δίνουμε: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που χάνουν όλοι; menshouse.gr Χουάνγκ με 4,5 εκατομμύρια ευρώ: Πώς έγινε η μεταγραφική κλοπή του καλοκαιριού! menshouse.gr Φοβερή εκτέλεση φάουλ του Μπουχαλάκη και 1-0 ο Παναιτωλικός! (vid) SHARE