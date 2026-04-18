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Φοβερή εκτέλεση φάουλ του Μπουχαλάκη και 1-0 ο Παναιτωλικός! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης με πανέμορφη εκτέλεση φάουλ, άνοιξε το σκορ για τον Παναιτωλικό απέναντι στον Πανσερραϊκό.
Φοβερή εκτέλεση φάουλ του Μπουχαλάκη και 1-0 ο Παναιτωλικός! (vid)