Ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα η Ίντερ

Οι «νερατζούρι» καλπάζουν για την κατάκτηση του σκουντέτο, επικρατώντας της Κάλιαρι με 3-0, λίγες αγωνιστικές πριν το φινάλε στην Serie A.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, με την Ίντερ να έχει τον έλεγχο του αγώνα, αλλά να αδυνατεί να διασπάσει την στιβαρή άμυνα της Κάλιαρι, με το ημίχρονο να λήγει χωρίς τέρματα.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, όμως, ο Μάρκους Τουράμ έλυσε τον Γόρδιο δεσμό διαμορφώνοντας το 1-0 για την Ίντερ στο 52ο λεπτό και τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μπαρέλα «έγραψε» το 2-0.

Το κερασάκι στην τούρτα για την Ίντερ, μπήκε από τον Ζιελίνσκι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με τους «νερατζούρι» να φτάνουν τους 78 βαθμούς, όντες στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι.