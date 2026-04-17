Ο Ρονάλντο μίλησε ανοιχτά για όσα συνέβησαν πριν τον τελικό του Μουντιάλ του 1998

Ο Ρονάλντο αποκάλυψε τι πραγματικά πέρασε λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό απέναντι στη Γαλλία, ρίχνοντας φως στο περιστατικό με τις επιληπτικές κρίσεις που επηρέασαν την κατάστασή του.

Ο θρυλικός επιθετικός της Βραζιλίας, Ρονάλντο Ναζάριο, περιέγραψε την εμπειρία του πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998, όπου η «σελεσάο» γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από τη Γαλλία, σε ένα παιχνίδι που συνοδεύτηκε από έντονες συζητήσεις και θεωρίες συνωμοσίας.

Το «Φαινόμενο», που τότε αγωνιζόταν στην Ίντερ, είχε πετύχει τέσσερα καθοριστικά γκολ στη διοργάνωση, οδηγώντας τη Βραζιλία μέχρι τον τελικό. Ωστόσο, λίγο πριν από το ματς, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Όπως αποκάλυψε, όλα κυλούσαν φυσιολογικά μέχρι το μεσημέρι. Μετά το φαγητό, επέστρεψε στο δωμάτιό του μαζί με τον Ρομπέρτο Κάρλος, όπως συνήθιζαν. Ξάπλωσε για να ξεκουραστεί, αλλά λίγα λεπτά αργότερα ξύπνησε περιτριγυρισμένος από γιατρούς και συμπαίκτες, οι οποίοι του είπαν πως είχε υποστεί κρίση.

Αρχικά, το ιατρικό τιμ και η αποστολή θεώρησαν πως δεν έπρεπε να αγωνιστεί στον τελικό. Εκείνος όμως αντέδρασε έντονα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει έναν τέτοιο αγώνα. Τόνισε πως θα υποβληθεί σε εξετάσεις και, εφόσον όλα είναι καλά, θα κατέβει κανονικά να παίξει, ανεξαρτήτως συνθηκών.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη στάση του προπονητή Μάριο Ζαγκάλο, σημειώνοντας ότι εμπιστεύτηκε την επιθυμία του να αγωνιστεί, θεωρώντας πως αν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας δηλώνει έτοιμος, πρέπει να βρίσκεται στο γήπεδο.

Τελικά, ο Ρονάλντο αγωνίστηκε, αλλά δεν ήταν σε καλή κατάσταση, με τη Βραζιλία να ηττάται καθαρά με 3-0, χάρη σε δύο γκολ του Ζινεντίν Ζιντάν και ένα του Εμανουέλ Πετί. Η Γαλλία κατέκτησε τότε το πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ για τη Βραζιλία ο αγώνας εξελίχθηκε σε εφιάλτη, με τον Ρονάλντο στο επίκεντρο της κριτικής και των σεναρίων.

Ο ίδιος θυμήθηκε ότι κυκλοφόρησαν διάφορες θεωρίες, ακόμη και ότι το τρόπαιο είχε «πουληθεί» ή ότι υπήρχε εμπλοκή χορηγών. Αντέδρασε με ειρωνεία σε αυτά, χαρακτηρίζοντάς τα αβάσιμα και προσβλητικά για τους αθλητές. Μάλιστα, χρειάστηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Βουλής στη Βραζιλία για όσα είχαν ειπωθεί.

Ο Βραζιλιάνος σταρ, που κατέκτησε το Μουντιάλ το 1994 και το 2002, παραδέχθηκε ότι ο τελικός του 1998 παραμένει μια δύσκολη ανάμνηση. Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε ότι δεν ένιωσε ποτέ ενοχές, τονίζοντας πως έδειξε θάρρος επιλέγοντας να αγωνιστεί. Όπως είπε, προτιμούσε να χάσει παίζοντας, ακόμη κι αν δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση, παρά να μην αγωνιστεί καθόλου.