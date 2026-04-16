Η Ένωση έπιασε τον ταύρο από τα κέρατα, προηγήθηκε με 3-0 στο 51', όμως η Ράγιο Βαγεκάνο εκμεταλλεύτηκε μία στιγμή αδράνειας και πήρε την πρόκριση (3-1).

Ο παλμός της «Allwyn Arena» ήταν απίστευτος και η ατμόσφαιρα μία από τις κορτφαίες που δημιούργησε ποτέ ο κόσμος της ΑΕΚ, ενώ στη γωνία των φιλοξενούμενων έστησαν το δικό τους «πάρτι» περίπου 1.500 Μαδριλένοι. Η εκκίνηση του αγώνα ανήκε στη Ράγιο, καθώς στο 6' ο Ίσι Παλαθόν σούταρε από απόσταση, η μπάλα έσκασε μπροστά στον Στρακόσα και για καλή του τύχη ο Ράτσιου αστόχησε από το μισό μέτρο! Μάλιστα, στο επόμενο λεπτό ο Άλβαρο Γκαρσία πάτησε περιοχή, όμως ο Αλβανός κίπερ έπεσε και μπλόκαρε το σουτ. Στο 10' ο Ισπανός winger δοκίμασε, ξανά, την τύχη του από πλάγια, όμως η μπάλα έφυγε εκτός.

Η ΑΕΚ πέταξε στα... σκουπίδια το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά η συνέχεια ήταν ολοκληρωτικά δική της! Στο 12' ο ολομόναχος Βάργκα αστόχησε από θέση βολής με κεφαλιά έπειτα από τη σέντρα του Ρότα. Αμέσως μετά, ο Πήλιος με πλάγιο βρήκε τον Ζίνι που γύρισε και «κεραυνοβόλησε» τον Μπατάλια για το 1-0 στο 13', βάζοντας «φωτιά» στη Νέα Φιλαδέλφεια! Οι «κιτρινόμαυροι» έβγαλαν... φτερά στα πόδια και έκλεισαν τους Ισπανούς στα καρέ τους, ενώ στο 22' ζήτησαν πέναλτι για σπρώξιμο στον Βάργκα.

Στο 27' η ομάδα του Ινίγο Πέρεθ έχασε με τραυματισμό τον καλύτερο της παίκτη στο ματς, Άλβαρο Γκαρσία, δεχόμενοι ακόμα ένα πλήγμα αγωνιστικά και ψυχολογικά. Στη συνέχεια, ο Μπατάλια μπλόκαρε το καλό σουτ του Κουτέσα στο 30' και τρία λεπτά αργότερα (33') η νέα κεφαλιά του Βάργκα αντιμετωπίστηκε. Στο 34' ο Κοϊτά «χόρεψε» την άμυνα της Ράγιο και κέρδισε πέναλτι από τον Ράτσιου, ο οποίος τον ανέτρεψε. Την ευθύνη ανέλαβε ο Μαρίν και με άψογη εκτέλεση έγραψε το 2-0 στο 36', κάνοντας ακόμα ένα βήμα για την ΑΕΚ!

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς επέμειναν και κέρδισαν πολλές στατικές φάσεις, εντείνοντας κατακόρυφα την πίεση τους. Πότε ο Μπατάλια, πότε ο Λεζέν ή ο Λουίζ Φελίπε «καθάριζαν» ψηλά τα γεμίσματα, ενώ στο 41' ο «κεραυνός» του Μαρίν εξουδετερώθηκε δύσκολα από τον Αργεντινό τερματοφύλακα. Τελευταία φάση του ημιχρόνου η κεφαλιά του Μουκουντί που κατέληξε άουτ. Το νερό είχε... μπει στ' αυλάκι!

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, η Ένωση είχε και πάλι το πόδι στο... γκάζι! Στο 47' ο Κοϊτά δεν εκτέλεσε καλά ένα φάουλ από εξαιρετική θέση, όμως στο 51' ήλθε η ισοφάριση στο συνολικό σκορ (3-3). Ο Κουτέσα πάτησε περιοχή και έσκαψε «γλυκά» για τον Ζίνι που πήδηξε στο... Θεό και πέτυχε το 3-0 με κεφαλιά πάνω από τον Μπατάλια! Στο 55' η Ράγιο έχασε με τραυματισμό και τον στόπερ Λουίζ Φελίπε, όμως οι παίκτες του Ινίγο Πέρεθ δεν πτοήθηκαν και μείωσαν σε 3-1 στο 60'. Ο Πέδρο Ντίαθ έκλεψε, έτρεξε την αντεπίθεση, ο Ίσι Παλαθόν έκοψε στην «καρδιά» της άμυνας και πλάσαρε, νικώντας στο σπριντ τον Ρότα.

Η ΑΕΚ έπρεπε να βρει, ξανά, γκολ για να στείλει το παιχνίδι, σε πρώτη φάση, στην παράταση. Στο 66' ο Ρότα έκλεψε και γύρισε στον Ζίνι, όμως η προβολή του πέρασε «βασανιστικά» παράλληλα με την εστία! Στο 70' ο Βάργκα «σέρβιρε» για τον Ανγκολέζο φορ, όμως πάνω στη γραμμή ήλεγξε την κεφαλιά του ο Λεζέν. Η κούραση φάνηκε να «λυγίζει» τους Κουτέσα και Ζίνι, τους οποίους άλλαξε ο Μάρκο Νίκολιτς με τους Ελίασον και Γκατσίνοβιτς, αντίστοιχα. Στο 81' δοκίμασε την τύχη του με ένα δυνατό φάουλ από τον άξονα και ο Λεζέν, το οποίο έδιωξε με ασφάλεια ο Στρακόσα, διατηρώντας το 3-1.

Ο κόσμος προσπάθησε να σπρώξει τους «κιτρινόμαυρους» που είχαν δώσει ό,τι είχαν σε όλο τον αγώνα. Μια κεφαλιά του Μουκουντί και ένα σουτ του Κοϊτά δεν απείλησαν, ενώ στο 88' ο Βάργκα βρέθηκε πεσμένος στην περιοχή και ζήτησε πέναλτι, με το VAR να λέει «παίξτε». Στα έξι λεπτά των καθυστερήσεων, οι Μαδριλένοι ήταν αυτοί που «άγγιξαν» το γκολ στο 90+6', όταν ο Ντε Φρούτος είχε την ευκαιρία, όμως το πλασέ του σταμάτησε στο δοκάρι, διατηρώντας το τελικό 3-1. Το φινάλε δεν έκανε την ΑΕΚ χαρούμενη, με το «ζεστό» χειροκρότημα του κόσμου και το «να 'τοι, να 'τοι οι πρωταθλητές» να απαλύνει τον πόνο του αποκλεισμού και να δίνει το σύνθημα ενόψει ΠΑΟΚ και playoffs στη Super League.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-4-2): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (85' Περέιρα), Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Κουτέσα (71' Ελίασον), Ζίνι (77' Γκατσίνοβιτς), Βάργκα.

ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ (Ινίγο Πέρεθ / 4-3-3): Μπατάλια, Ράτσιου, Λεζέν, Λουίζ Φελίπε (55' λ.τρ. Πέδρο Ντίαθ), Τσαβαρία, Σις, Ίσι Παλαθόν (80' Μεντί), Ουνάι Λόπεθ (55' Βαλεντίν), Ακομάς (46' Αλεμάο), Άλβαρο Γκαρσία (27' λ.τρ. Εσπίνο), Ντε Φρούτος.