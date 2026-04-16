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EUROPA CONFERENCE LEAGUE
Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, Cosmote Sport 2 HD
Προημιτελική φάση / Δεύτερος αγώνας
ΑΕΚ
ΑΕΚ
3 1
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Rayo Vallecano
RAYO VALLECANO
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Διαιτητης
  • Εσπέν Έσκας (Νορβηγία)
  • VAR: Μίκαελ Φάμπρι (Ιταλία)
  • AVAR: Τζιανλούκα Αουερελίνιο (Ιταλία)
Βοηθοι
  • Ζαν Ερίκ Ενγκάν (Νορβηγία)
  • Ελίας Μπασέφκιν (Νορβηγία)
Τεταρτος
  • Σιγκούρντ Κρίνγκσταντ (Νορβηγία)
Σκορερς
  • 13' Ζίνι
  • 36' Μαρίν (πέν.)
  • 51' Ζίνι
Κιτρινες καρτες
  • 31' Βάργκα
  • 90' Κοϊτά
Σκορερς
  • 60' Παλαθόν
Κιτρινες καρτες
  • 20' Άκομας

Live: ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο

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