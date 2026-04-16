Live: ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE LIVE
EUROPA CONFERENCE LEAGUE
Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, Cosmote Sport 2 HD
Προημιτελική φάση / Δεύτερος αγώνας
Προημιτελική φάση / Δεύτερος αγώνας
ΑΕΚ
3 1
<% getScoreHome(1421312) %> <% getScoreAway(1421312) %>
RAYO VALLECANO
Διαιτητης
- Εσπέν Έσκας (Νορβηγία)
- VAR: Μίκαελ Φάμπρι (Ιταλία)
- AVAR: Τζιανλούκα Αουερελίνιο (Ιταλία)
Βοηθοι
- Ζαν Ερίκ Ενγκάν (Νορβηγία)
- Ελίας Μπασέφκιν (Νορβηγία)
Τεταρτος
- Σιγκούρντ Κρίνγκσταντ (Νορβηγία)
Σκορερς
- 13' Ζίνι
- 36' Μαρίν (πέν.)
- 51' Ζίνι
Κιτρινες καρτες
- 31' Βάργκα
- 90' Κοϊτά
Σκορερς
- 60' Παλαθόν
Κιτρινες καρτες
- 20' Άκομας