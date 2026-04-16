Μανωλάς: «Χρυσή σελίδα στην ιστορία της ΑΕΚ η πρόκριση στο μπάσκετ – Σήμερα είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο»

Ο Στέλιος Μανωλάς αποθέωσε την ομάδα μπάσκετ ΑΕΚ για τη μεγάλη πρόκριση στο Final 4 του BCL και χαρακτήρισε δύσκολη τη δουλειά της ομάδας ποδοσφαίρου απόψε, αλλά όχι ακατόρθωτη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μανωλά:

Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Χθες η ομάδα μπάσκετ έγραψε χρυσή σελίδα στην ιστορία της ΑΕΚ.

Πολλά συγχαρητήρια για τη μεγάλη αυτή επιτυχία στον πρόεδρο Μάκη Αγγελόπουλο, που όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί μόνος του, δίχως να έχει απεριόριστες οικονομικές δυνατότητες, να κρατήσει την ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ ανταγωνιστική.

Συγχαρητήρια επίσης στον προπονητή και στους παίκτες για τη μεγάλη προσπάθεια. Φυσικά, χθες ήταν από τις λίγες φορές που γέμισε το κλειστό και ο κόσμος της ομάδας έδωσε τη δική του μάχη για να βοηθήσει την ομάδα μας. Συγχαρητήρια, λοιπόν, και στον κόσμο που βρέθηκε δίπλα στην ομάδα.

Τέλος, σήμερα περιμένουμε να δούμε μια πολύ καλή ομάδα να παίζει για την πρόκριση. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει το 3-0. Όχι ακατόρθωτο.

