Έξαλλοι στην Γιουνάιτεντ με την διαιτησία κόντρα στην Λιντς!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ηττήθηκαν στην έδρα τους από την Λιντς με 1-2, ωστόσο «βράζουν» με την διαιτησία του Πολ Τίρνι.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάικλ Κάρικ εξέφρασε τα έντονα παράπονά του για την διαιτησία, τονίζοντας ότι ήταν σοκαριστικά τα όσα είδε.

«Δύο σερί παιχνίδια οι αποφάσεις των διαιτητών είναι εναντίον μας, αλλά το αποψινό ήταν το χειρότερο που έχω δει... Δεν τιμωρήθηκε αγκωνιά στον Γιορο και στον Μαρτίνες, στη φάση της αποβολής.

Το χειρότερο ήταν ότι ο διαιτητής κλήθηκε από τους VAR για να αλλάξει την απόφασή του, ήταν ξεκάθαρο λάθος. Σοκαριστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κάρικ στις δηλώσεις του.

Έξαλλος ήταν και ο αρχηγός των «κόκκινων διάβολων», Μπρούνο Φερνάντες, που ανέφερε: «Δεν μιλάω για τους διαιτητές, ειδάλλως θα έχω πολύ μεγάλους μπελάδες. Οι κανόνες δεν είναι ίδιοι για όλους. Το βλέπετε και από τη διαφορά στις κίτρινες κάρτες».