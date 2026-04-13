Σπόρτινγκ: Πιθανότατα βασικός ο Βαγιαννίδης στο Emirates

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης είναι πιθανό να ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα της Σπόρτινγκ στο παιχνίδι της Τετάρτης με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Για τη ρεβάνς με την Άρσεναλ στο Λονδίνο το βράδυ της Τετάρτης (15/4, 22:00) προετοιμάζεται η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον Λουίς Μπόρζες να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα τραυματισμών.

Ο Ινβάν Φρεσνέντα αισθάνεται ενοχλήσεις και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στο ματς στο Emirates, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται σήμερα. Αν δεν τα καταφέρει ο 21χρονος μπακ, τότε τη θέση του στην ενδεκάδα θα πάρει ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Ενοχλήσεις έχει και ο Ζοάο Σιμάο, ο οποίος προφυλάχθηκε στο ματς με την Αμαντόρα, και γι’ αυτόν η απόφαση θα ληφθεί εντός της ημέρας. Στη Σπόρτινγκ εκτός από το δύσκολο ματς με την Άρσεναλ, όπου θα επιχειρήσει να ανατρέψει την ήττα με 1-0 του πρώτου αγώνα, σκέφτονται και το ντέρμπι με την Μπενφίκα που ακολουθεί.