Παραμένει στην Χάποελ ο Λάιτνερ του Ολυμπιακού

Η ομάδα του Τελ Αβίβ φέρεται να ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του.

Το καλοκαίρι του 2022 ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει τον Ντόρον Λάιτνερ αντί του ποσού των δύο εκατ. ευρώ από την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Τέσσερα χρόνια μετά ο Ισραηλινός αριστερός μπακ γίνεται και πάλι «περιουσιακό στοιχείο» των Ισραηλινών στους οποίους αγωνίζονταν την τελευταία χρονιά ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, αφού σύμφωνα με την ιστοσελίδα transferfeed, η Χάποελ ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του.

Την τετραετία αυτή πάντως, ο Λάιτνερ έπαιξε δανεικός στην Αούστρια Βιέννης και στη Ζυρίχη αλλά τη φανέλα του Ολυμπιακού δεν την φόρεσε ούτε σε ένα επίσημο παιχνίδι στη Σούπερ Λίγκα παρα μόνο στην παρουσίαση του και σε 11 παιχνίδια του Ολυμπιακού Β στη Σούπερ Λίγκ 2.