Γράφει ιστορία με την Μπριζ ο Τζόλης: 10 γκολ στα Playoffs σε δύο χρόνια

Ο Χρήστος Τζόλης ανεβαίνει στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ της Μπριζ στα Playoffs.

Με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 80’ κόντρα στην Σεν Τρούιντεν, ο Χρήστος Τζόλης έδωσε τη νίκη στην Κλαμπ Μπριζ με 2-1, ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

Αυτό ήταν το 10ο τέρμα του Έλληνα εξτρέμ στα βελγικά Playoffs, στη δεύτερη του σεζόν στην Μπριζ. Μάλιστα βρίσκεται στην 5η θέση των κορυφαίων σκόρερ της ομάδας του στα Playoffs, μαζί με τους Λίορ Ρεφαέλοφ και Μαξίμ Λεστιέν.

Παράλληλα, έχει χτίσει τη δική του παράδοση κόντρα στην Σεν Τρούιντεν, καθώς σε 5 ματς εναντίον της, μετρά 6 γκολ και 4 ασίστ!

Βέβαια, φέτος ο Τζόλης κάνει γενικότερα εξαιρετική σεζόν, μετρώντας 16 γκολ και 21 ασίστ σε 44 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

