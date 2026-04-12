Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού: Η Γιουνάιτεντ θέλει να κρατήσει τον Κάρικ στον πάγκο της

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του «TalkSport», οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κάνουν πλέον σοβαρές σκέψεις να μονιμοποιήσουν τον 44χρονο προπονητή στον πάγκο των «κόκκινων διάβολων».
Ο Κάρι από τον Ιανουάριο που ανέλαβε την προπονητική καθοδήγηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε 10 ματς που έχει καθίσει στον πάγκο των «κόκκινων διάβολων» έχει 7 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόλις μια ήττα.
Έτσι, το καλοκαίρι αναμένεται να του προσφερθεί νέο συμβόλαιο, προκειμένου να μονιμοποιηθεί στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων του συλλόγου.