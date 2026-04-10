«Η φωτιά δεν μπορεί να αγγίξει την ψυχή»: Συγκινητική κίνηση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Μαύρη» μέρα η σημερινή (10/4) για τον ΠΑΟΚ, καθώς σαν σήμερα δύο φίλαθλοι της ομάδας, δολοφονήθηκαν με φρικτό τρόπο στην Αθήνα - H συγκινητική κίνηση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ.

Ημέρα μνήμης και πένθους είναι η 10η Απριλίου για την οικογένεια του Δικέφαλου, καθώς σαν σήμερα, πριν από 35 χρόνια (το 1991) δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ, ο Ευθύμιος Λιάκας και ο Κώστας Ντόλιας, δολοφονήθηκαν με φρικτό τρόπο στην Αθήνα.

Ύστερα από επιθυμία του Γιάννη Γεωργούση, ενός εκ των δύο επιζώντων της τραγικής εκείνης νύχτας, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα τοποθετήσει σε εσωτερικό χώρο του PAOK Sports Arena, σε σημείο της κεντρικής εισόδου των φιλάθλων του ΠΑΟΚ (θύρα 18), ειδική αναμνηστική πλάκα, ώστε να μην τους ξεχάσει κανείς στον «ασπρόμαυρο» οργανισμό.

Όπως αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ευθύμιος Λιάκας, 21 ετών

Κώστας Ντόλιας, 25 ετών

Έφυγαν τόσο άδικα και τόσο νωρίς, πριν από 35 ακριβώς χρόνια. Στις 10 Απριλίου 1991, επιστρέφοντας από την Αθήνα και από τον τελικό Κυπέλλου Πανιώνιος-ΠΑΟΚ.

Η μνήμη τους παραμένει ζωντανή. Και θα τιμάται κάθε χρόνο, ακόμη περισσότερο φέτος, στη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορία του ΠΑΟΚ.

Υλοποιώντας την επιθυμία του Γιάννη Γεωργούση, ενός εκ των δύο επιζώντων της τραγικής εκείνης νύχτας, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα τοποθετήσει σε εσωτερικό χώρο του PAOK Sports Arena, σε σημείο της κεντρικής εισόδου των φιλάθλων του ΠΑΟΚ (θύρα 18), ειδική αναμνηστική πλάκα.

Για να μην ξεχαστούν ποτέ.

Η φωτιά δεν μπορεί να αγγίξει την ψυχή».