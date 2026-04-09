Pressing, έδρα, τύχη: Όσα θα βρει μπροστά της η ΑΕΚ κόντρα στην Ράγιο

Λίγες ώρες πριν η ΑΕΚ παίξει τον πρώτο προημιτελικό στο Conference League, το SDNA γράφει για την Ράγιο Βαγιεκάνο, τον προπονητή της και το γήπεδο που θυμίζει Ελλάδα…

Ο Ίνιγο Πέρεθ δεν θα βρισκόταν, πιθανότατα, ποτέ στον δρόμο της ΑΕΚ, αν δεν υπήρχαν οι Άγγλοι. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό; Κάποτε χαφ της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο 38χρονος έπαιξε 276 φορές στις δύο μεγαλύτερες κατηγορίες της Ισπανίας και αμέσως αφού κρέμασε τα παπούτσια του το 2002, έγινε βοηθός του Άντονι Ιραόλα, τότε τεχνικού της Ράγιο.

Το καλοκαίρι του 2024 όταν ο Βάσκος συμφώνησε να αναλάβει την Μπόρνμουθ, ο Πέρεθ θα πήγαινε μαζί του, όμως ο περίφημος νόμος με την άδεια εργασίας στο Νησί δεν του το επέτρεψε. Διέθετε τα διπλώματα της Ισπανικής Ομοσπονδίας, όχι όμως και το απαιτούμενο από για την Αγγλική Κυβέρνηση έτσι ώστε να προσληφθεί επίσημα. «Ήταν όνειρο για μένα η Premier League».

Από το όλο σκηνικό, ωφελήθηκε η Ράγιο, η οποία τον Φεβρουάριο του 2024 απέλυσε τον αντικαταστάτη του Ιραόλα, Φρανθίσκο Ροδρίγεθ, και προσέλαβε τον Πέρεθ. Έτσι ξεκίνησαν όλα και ο προπονητής με τον οποίο θα βρεθεί αντιμέτωπος ο Μάρκο Νίκολιτς, το 2024-25 έβγαλε την ομάδα στην Ευρώπη για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη τα τελευταία 25 χρόνια.

Την ίδια στιγμή, έχει καταφέρει να την κάνει να προσαρμοστεί σε μια ασυνήθιστα μεγάλη σε διάρκεια σεζόν. Στην La Liga είναι safe και θα παραμείνει εκεί για 6η σερί χρονιά, ενώ στο Conference League τερμάτισε 2 θέσεις κάτω από την ΑΕΚ στην League Phase και στους «16» έκανε ακριβώς ότι η Ένωση με την Τσέλιε. Νίκη-πρόκριση εκτός κόντρα στην Σαμσουνσπόρ και αδιάφορη στη ρεβάνς στην έδρα της.

Μία έδρα που χρίζει ξεκάθαρα ιδιαίτερης αναφοράς. Και δεν μιλάμε για την πολιτικοποιημένη εξέδρα, που έχει σηκώσει ακόμα και πανό για να κάνει σαφές σε παίκτη ότι δεν είναι ευπρόσδεκτος, αλλά για τον αγωνιστικό χώρο. Πραγματικά θυμίζει κάτι από Ελλάδα και αυτό που έχει συμβεί στο Vallecas πιθανότατα δεν έχει γίνει σε κανένα άλλο γήπεδο στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, το ματς με την Οβιέδο αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητας και αυτό έγινε 3 ώρες και 45 λεπτά πριν τη σέντρα. «Ο αγωνιστικός χώρος δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια των παικτών». «Θα μπορούσατε να το αναβάλετε και 5 λεπτά πριν» μόνο που δεν έγραψε η Οβιέδο. Σε αυτό το γήπεδο θα παίξει η ΑΕΚ, η οποία είναι σαν να το ξέρει, έχοντας παίξει φέτος σε Αιγάλεω και Ηλιούπολη.

Πίσω στον προπονητή και τη φιλοσοφία του. Δεν είναι κάποιου είδους σοφιστεία να πούμε ότι ο Πέρεθ έχει πάρει στοιχεία από τον Ιραόλα. «Μου αρέσει ότι κάνουμε high-press, παίζουμε κάθετα. Δημιουργούμε αβεβαιότητα στον αντίπαλο και ευκαιρίες». Ένταση και κατοχή είναι δύο στοιχεία που παρουσιάζει η ομάδα του.

Εκμεταλλευόμενη τα παραδοσιακά, μεγάλα γήπεδα στην Ισπανία, εκτός από το δικό της :)) η Ράγιο προσπαθεί να χρησιμοποιεί το πλάτος, με τα μπακ να παίζουν κοντά στα εξτρέμ για να δημιουργούν συνεργασίες στις πλευρές. Το δεξί μπακ, ο Ρουμάνος, Αντρέι Ράτιου, με 26 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα και 8 στην Ευρώπη, ξεχωρίζει έχοντας ανεβασμένους δείκτες σε xG, xA και κουβαλήματα της μπάλας προς την επίθεση.

Ως πρόβλημα της Ράγιο περιγράφεται το επιθετικό κομμάτι, αφού δεν έχει τον φορ που τα «κολλάει». Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι έχει 29 γκολ σε 30 αγώνες στο πρωτάθλημα, επίδοση που χειρότερη έχει μόνο η ultra αμυντική, Χετάφε, και η 20ή Οβιέδο. Περισσότερη απειλή για τις αντίπαλες άμυνες δημιουργεί στην κόντρα και όπου την… παίρνει προσπαθεί με την πιέση.

Και το λέμε έτσι γιατί, μπορεί ο προπονητής της να θέλει να κάνει high-press και να παίρνει άμεσα την μπάλα πίσω, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα καταφέρνει πάντα. Είναι 15η σε ανακτήσεις στο τελευταίο τρίτο και όπως προκύπτει από μάτια που την παρακολουθούν σταθερά, κόντρα σε ομάδες που είναι καλές στο build-up, επιλέγει τις στιγμές που θα το εφαρμόσει. Αν διαπιστώσει ότι ο αντίπαλος είναι αδύναμος σε αυτό το κομμάτι, γίνεται πιο aggressive. Μένει να δούμε πως θα το αξιολογήσει κόντρα στην ΑΕΚ.

Η Ράγιο βάραει πάνω από τα κιλά της φέτος, όπως λένε και οι Άγγλοι, με την σεζόν να έχει περπατήσει στην Ευρώπη πέρα από το συνηθισμένο. Η πορεία και τα αποτελέσματα έχουν τραβήξει τα βλέμματα και ο προπονητής, όπως είναι λογικό, έχει πάρει το credit. «Πάντα παραμένω ταπεινός, δεν αφήνω τον εαυτό μου να πάει μακριά. Είμαι πολύ χαρούμενος στο Vallecas». Ελπίζουμε να είναι και η ΑΕΚ φεύγοντας από αυτό…