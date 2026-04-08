Αρτέτα: «Κάναμε το πρώτο βήμα, μπορούμε να αρχίσουμε να ονειρευόμαστε»

O Μίκελ Αρτέτα μετά τη νίκη της Άρσεναλ στο πρώτο ματς με την Σπόρτινγκ για τα προημιτελικά του Champions League, τόνισε ότι αν οι παίκτες του ολοκληρώσουν την δουλειά τους στη ρεβάνς θα μπορούν να αρχίσουν να ονειρεύονται.

Aναλυτικά όσα δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός:

Για τη νίκη της Άρσεναλ: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Το να κερδίζεις εκτός έδρας στους προημιτελικούς του Champions League απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει ηττηθεί εδώ και πολύ καιρό στην έδρα της, αυτό δείχνει πόσο δύσκολο ήταν».

Για το νικητήριο γκολ: «Όταν φτάσαμε στην αντίπαλη περιοχή, μας έλειπε η τελική πινελιά και έπρεπε να είμαστε λίγο πιο αποφασιστικοί. Έπρεπε να είμαστε πιο γρήγοροι και πιο αποτελεσματικοί για να σπάσουμε την άμυνά τους όταν είχαν δημιουργήσει αυτό το τείχος. Υπήρξαν δύο ή τρεις περιπτώσεις όπου φτάσαμε πολύ κοντά και, τελικά, μια μαγική στιγμή μας χάρισε τη νίκη».

Για την εμφάνιση του Νταβίντ Ράγια: «Είχε δύο στιγμές όπου έκανε δύο σπουδαίες αποκρούσεις. Το Champions League κρίνεται πάντα μέσα στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή, είναι φανταστικός. Είναι εξαιρετικός από τη στιγμή που ήρθε στην ομάδα μας και είμαστε τυχεροί που τον έχουμε».

Για την ρεβάνς: «Νομίζω ότι σήμερα έπρεπε να δείξουμε το πραγματικό μας πρόσωπο. Μιλάω για την ταυτότητα και όλα τα άλλα στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν ως ομάδα, και σίγουρα τα είδα όλα αυτά απόψε.

Είμαστε στο ημίχρονο, έχουμε κάνει ένα βήμα πιο κοντά και τώρα πρέπει να κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, μπροστά στον κόσμο μας. Αν το καταφέρουμε αυτό, μπορούμε να αρχίσουμε να ονειρευόμαστε».