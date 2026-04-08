«Ο Μαρινάκης ενδιαφέρεται για την αγορά της Μάριμπορ»

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «nogomania», ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Ρίο Άβε, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Μάριμπορ.
Ο σλοβένικος σύλλογος ανήκει στον γνωστό Τούρκο τηλεοπτικό παραγωγό, Ατζούν Ιλιτζαλί, που φέρεται να ζητάει 9 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει την ιδιοκτησία της Μάριμπορ.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν είναι ο μόνο που ενδιαφέρεται για την αγοράς της Μάριμπορ, αφού και άλλοι επιχειρηματίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά της σλοβένικης ομάδας.
Acun Ilıcalı, sahibi olduğu NK Maribor için yaklaşık 9 milyon euro talep ediyor.— Deportes Reports (@DeportesReports) April 7, 2026
Nottingham Forest ve Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis ise kulübü satın almakla ilgilenen isimler arasında yer alıyor. (Nogomania) pic.twitter.com/aN1A6rXCW6