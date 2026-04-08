«Ο Μαρινάκης ενδιαφέρεται για την αγορά της Μάριμπορ»

Ακόμη μια ομάδα θέλει να προσθέσει στην ιδιοκτησία του ο Βαγγέλης Μαρινάκης, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Σλοβενία.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «nogomania», ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Ρίο Άβε, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Μάριμπορ.

Ο σλοβένικος σύλλογος ανήκει στον γνωστό Τούρκο τηλεοπτικό παραγωγό, Ατζούν Ιλιτζαλί, που φέρεται να ζητάει 9 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει την ιδιοκτησία της Μάριμπορ.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν είναι ο μόνο που ενδιαφέρεται για την αγοράς της Μάριμπορ, αφού και άλλοι επιχειρηματίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά της σλοβένικης ομάδας.