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Τεράστια χαμένη ευκαιρία με Βινίσιους για τη Ρεάλ! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Βινίσιους είχε τεράστια ευκαιρία για να μειώσει σε 1-2 για την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά αστόχησε στο τετ α τετ με τον Νόιερ!
Τεράστια χαμένη ευκαιρία με Βινίσιους για τη Ρεάλ! (vid)