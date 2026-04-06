Με γκολ και ασίστ ο Τζόλης διέλυσε την Άντερλεχτ! (vid)

Ο Έλληνας επιθετικός ήταν καθοριστικός στο 4-2 επί της ομάδας των Βρυξελλών που φέρνει την Μπριζ στον πόντο από την κορυφή.

Ιδανική πρεμιέρα των πλέι-οφ τίτλου για την Μπριζ, που με κορυφαίο παίκτη τον Χρήστο Τζόλη πήρε εύκολα το ντέρμπι με την Άντερλεχτ με 4-2 και πλησίασε στον πόντο την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Οι Φλαμανδοί προηγήθηκαν με 3-0 από το πρώτο μέρος, με τον Τζόλη να κάνει εκπληκτικό πρώτο μέρος. Ο Έλληνας επιθετικός τροφοδότησε τον Στάνκοβιτς που με φοβερό σουτ έκανε το 2-0 (29'), ενώ οκτώ λεπτά αργότερα με ωραίο τελείωμα έκανε το 3-0 (37').

POV | Admin staat op de juiste plaats. 🤳🔥 #CLUAND pic.twitter.com/z6TwQuDrqB — DAZN België (@DAZN_BENL) April 6, 2026

Κάπως έτσι, ο Τζόλης έφτασε τα 10 γκολ και τις 15 ασίστ στο βελγικό πρωτάθλημα και οδηγεί την Μπριζ στην μάχη που δίνει για να πάρει πίσω τα σκήπτρα της στο Βέλγιο...