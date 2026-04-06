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Με γκολ και ασίστ ο Τζόλης διέλυσε την Άντερλεχτ! (vid)

Ποδόσφαιρο
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ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Έλληνας επιθετικός ήταν καθοριστικός στο 4-2 επί της ομάδας των Βρυξελλών που φέρνει την Μπριζ στον πόντο από την κορυφή.

Ιδανική πρεμιέρα των πλέι-οφ τίτλου για την Μπριζ, που με κορυφαίο παίκτη τον Χρήστο Τζόλη πήρε εύκολα το ντέρμπι με την Άντερλεχτ με 4-2 και πλησίασε στον πόντο την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Οι Φλαμανδοί προηγήθηκαν με 3-0 από το πρώτο μέρος, με τον Τζόλη να κάνει εκπληκτικό πρώτο μέρος. Ο Έλληνας επιθετικός τροφοδότησε τον Στάνκοβιτς που με φοβερό σουτ έκανε το 2-0 (29'), ενώ οκτώ λεπτά αργότερα με ωραίο τελείωμα έκανε το 3-0 (37').

Κάπως έτσι, ο Τζόλης έφτασε τα 10 γκολ και τις 15 ασίστ στο βελγικό πρωτάθλημα και οδηγεί την Μπριζ στην μάχη που δίνει για να πάρει πίσω τα σκήπτρα της στο Βέλγιο...

Με γκολ και ασίστ ο Τζόλης διέλυσε την Άντερλεχτ! (vid)