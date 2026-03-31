Βαγιαννίδης: «Η ομάδα με τον τρόπο που παίζει στο τέλος θα δικαιωθεί»

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης τόνισε ότι όλα θα πάνε καλά για την Εθνική αν βελτιωθεί λίγο στην τελική ενέργεια.

Οι δηλώσεις του διεθνή αμυντικού της Σπόρτινγκ στην κάμερα της Nova, μετά το ισόπαλο φιλικό στην Ουγγαρία.

«Σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι αντιμετωπίσαμε μία ομάδα με περισσότερους χώρους ανάμεσα στις γραμμές οπότε θεωρώ ότι -με τον τρόπο που κάναμε την ανάπτυξη- δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες που δυστυχώς δεν καταφέραμε να τις κάνουμε γκολ. Κρατάμε τη δημιουργία, την πολύ καλή αμυντική λειτουργία που είχαμε και νομίζω ότι αν καταφέρουμε να βελτιώσουμε λίγο την τελική μας ενέργεια όλα θα πάνε καλύτερα».

Για τη φάση που έκανε την πάσα στον Παυλίδη που είχε το δοκάρι, είπε: «Δεν ήταν εύκολο, πήγε πολύ πλάγια ο Βαγγέλης αλλά έχει την ικανότητα να τα βάζει από κει καμιά φορά οπότε ήλπιζα ότι θα το έκανε αλλά πήγε δοκάρι».

Για τον τρόπο παιχνιδιού της Εθνικής. «Είναι κάτι που δουλεύουμε εδώ και δύο χρόνια με την Εθνική ομάδα, ένα σύστημα από το ξέρουμε πολύ καλά πλέον. Όπως είπε και ο κόουτς για να αλλάξουμε κάτι, για να πάρουμε περισσότερα πράγματα στο παιχνίδι μας, πρέπει να βελτιωθούμε όσο γίνεται περισσότερο στο συγκεκριμένο σύστημα έτσι ώστε να προσθέσουμε κι άλλα πράγματα και να κάνουμε τον αντίπαλο να είναι πιο δύσκολο για εκείνον. Θεωρώ ότι η ομάδα με τον τρόπο που παίζει στο τέλος θα δικαιωθεί. Στα περισσότερα παιχνίδια παίζουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο, δεν δεχόμαστε φάσεις, είμαστε καλά οργανωμένοι, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε τις φάσεις μας γκολ».

Για τον στόχο της Εθνικής. «Ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι το Euro αλλά υπάρχει και το Nations League και είναι απέναντι σε πολύ καλές ομάδες πολύ ισχυρές και θα κάνουμε ένα πολύ καλό τεστ για να δούμε πού βρισκόμαστε και νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει αυτό για να πάμε στο επόμενο Euro».