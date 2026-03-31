Σπουδαίες αναμετρήσεις με φόντο το Μουντιάλ - Ξεχωρίζει το Ιταλία - Βοσνία

Τέσσερις σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα των τελικών των ευρωπαϊκών playoffs για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με το ενδιαφέρον να στρέφεται αναμφίβολα στη μεγάλη μονομαχία ανάμεσα σε Ιταλία και Βοσνία/Ερζεγοβίνη.

Η ώρα της αλήθειας έφτασε για τις ομάδες της ευρωπαϊκής ζώνης, καθώς όλα κρίνονται σε παιχνίδια… ζωής ή θανάτου. Τέσσερις ομάδες θα «σφραγίσουν» το εισιτήριό τους για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση, ενώ άλλες τέσσερις θα δουν τα όνειρα να γκρεμίζονται στο παρά ένα.

Αναμφίβολα, το πιο ηχηρό ζευγάρι είναι αυτό της Ιταλίας με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Η «σκουάντρα ατζούρα», έχοντας ήδη χάσει δύο συνεχόμενα Μουντιάλ, δεν θέλει ούτε να φανταστεί το ενδεχόμενο να συμβεί το ίδιο για τρίτη φορά. Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο επικράτησε 2-0 της Βόρειας Ιρλανδίας, αλλά τώρα πρέπει να τα καταφέρει σε μια εχθρική Ζένιτσα, απέναντι στον Έντιν Τζέκο και την παρέα του, που έβγαλαν νοκ άουτ την Ουαλία στη διαδικασία των πέναλτι και διεκδικούν τη δεύτερη συμμετοχή τους σε Μουντιάλ μετά το 2014.

Εξίσου δυνατό παιχνίδι είναι αυτό στη Στοκχόλμη, όπου Σουηδία και Πολωνία θα ζήσουν μια… επανάληψη του 2022. Τότε, οι Πολωνοί είχαν νικήσει 2-0 και είχαν πάρει την πρόκριση για το Κατάρ. Μετά το 2-1 επί της Αλβανίας, οι φιλοξενούμενοι πηγαίνουν ξανά σε τελικό, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποφασισμένο να παίξει στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του. Οι Σουηδοί, όμως, έρχονται με ορμή ύστερα από το εντυπωσιακό 3-1 κόντρα στην Ουκρανία και το χατ τρικ του Βίκτορ Γιόκερες.

Απόλυτη ισορροπία αναμένεται και στο Κόσοβο – Τουρκία. Οι γηπεδούχοι ονειρεύονται την πρώτη τους συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ, έχοντας επιβιώσει από το «θρίλερ» με τη Σλοβακία (4-3). Από την άλλη, η Τουρκία, μετά το 1-0 επί της Ρουμανίας, ταξιδεύει με τη νέα, ποιοτική γενιά της και στόχο την πρώτη συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την ιστορική τρίτη θέση του 2002.

Τέλος, η Τσεχία υποδέχεται τη Δανία. Οι Τσέχοι λύγισαν την Ιρλανδία στα πέναλτι και αναζητούν τη πρώτη τους εμφάνιση σε Μουντιάλ μετά το 2006. Η Δανία, όμως, έρχεται με αέρα μετά το επιβλητικό 4-0 επί της Βόρειας Μακεδονίας και με την εμπειρία που τη χαρακτηρίζει, καθώς έχει δώσει το «παρών» στα τρία από τα τέσσερα τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα.