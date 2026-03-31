Εθνική Ελπίδων: Ντέρμπι κορυφής με τη Γερμανία

Η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει σήμερα τη Γερμανία στη Λεωφόρο, στο ντέρμπι πρωτιάς του 6ου προκριματικού ομίλου του Euro 2027.

Με στόχο τη διατήρηση της πρωτιάς στον 6ο προκριματικό όμιλο του Euro 2027, η Εθνική Ελπίδων (U21) υποδέχεται σήμερα τη Γερμανία (19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και θέλει να δώσει συνέχεια στην ως τώρα εξαιρετική πορεία της, με τις 6 νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Η τελευταία προπόνηση στη Λεωφόρο διεξήχθη χωρίς προβλήματα, με τον Γιάννη Ταουσιάνη να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Η Ελλάδα βρίσκεται πρώτη στη βαθμολογία με 18 βαθμούς, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η προσεχής αντίπαλός της με 15 βαθμούς και την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Βόρεια Ιρλανδία με 7.

Την πρόκριση στην τελική φάση μαζί με τις διοργανώτριες χώρες (Αλβανία και Σερβία) κατακτούν οι εννέα επικεφαλής και ο καλύτερος δεύτερος όλων των προκριματικών ομίλων. Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια της τελικής φάσης θα καθοριστούν από αγώνες play-off, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι 8 δεύτεροι των προκριματικών ομίλων.

Η είσοδος στο σημερινό παιχνίδι θα είναι δωρεάν για το κοινό, όπως σε όλους τους αγώνες έως τώρα, ωστόσο απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της ticketmaster (πατήστε ΕΔΩ) για την ταυτοποίηση του κατόχου.