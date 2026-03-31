Εθνική Ελπίδων: Ντέρμπι κορυφής με τη Γερμανία

Με στόχο τη διατήρηση της πρωτιάς στον 6ο προκριματικό όμιλο του Euro 2027, η Εθνική Ελπίδων (U21) υποδέχεται σήμερα τη Γερμανία (19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και θέλει να δώσει συνέχεια στην ως τώρα εξαιρετική πορεία της, με τις 6 νίκες σε ισάριθμους αγώνες.
Η τελευταία προπόνηση στη Λεωφόρο διεξήχθη χωρίς προβλήματα, με τον Γιάννη Ταουσιάνη να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.
Η Ελλάδα βρίσκεται πρώτη στη βαθμολογία με 18 βαθμούς, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η προσεχής αντίπαλός της με 15 βαθμούς και την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Βόρεια Ιρλανδία με 7.
Την πρόκριση στην τελική φάση μαζί με τις διοργανώτριες χώρες (Αλβανία και Σερβία) κατακτούν οι εννέα επικεφαλής και ο καλύτερος δεύτερος όλων των προκριματικών ομίλων. Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια της τελικής φάσης θα καθοριστούν από αγώνες play-off, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι 8 δεύτεροι των προκριματικών ομίλων.
Η είσοδος στο σημερινό παιχνίδι θα είναι δωρεάν για το κοινό, όπως σε όλους τους αγώνες έως τώρα, ωστόσο απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της ticketmaster (πατήστε ΕΔΩ) για την ταυτοποίηση του κατόχου.