Ο θρύλος του βοσνιακού ποδοσφαίρου, μίλησε για τον «τελικό» με την Ιταλία που θα κρίνει το εισιτήριο για την τελική φάση του Mundial, τονίζοντας ότι η «Σκουάντρα Ατζούρα» θα υποφέρει κόντρα στους Βόσνιους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έντιν Τζέκο:

«Η Ιταλία δεν θα μας υποτιμήσει, αλλά δεν έχει πια ούτε τον Τότι ούτε τον Ντελ Πιέρο. Έχει ποιότητα, αλλά διαφορετική ποιότητα από την Ιταλία του παρελθόντος. Εμείς πρέπει να δείξουμε την ποιότητά μας, παίζουμε στην έδρα μας, με τη στήριξη του κόσμου μας. Η Ιταλία μπορεί να υποφέρει πολύ απέναντί μας.

Ο Ντιμάρκο μού έστειλε μήνυμα για να μου πει ότι δεν ήθελε να μας προσβάλει. Του απάντησα ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ήταν μια φυσιολογική αντίδραση, κι εγώ θα ήμουν χαρούμενος αν δεν έπαιζα απέναντι στην Ιταλία, αλλά σήμερα με τα social media όλα παίρνουν άλλη διάσταση.

Αυτό όμως δείχνει ότι οι Ιταλοί φοβόντουσαν να αντιμετωπίσουν τους Ουαλούς. Και αν η Ιταλία, που είναι μια τεράστια ποδοσφαιρική δύναμη με τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα, φοβάται να παίξει με την Ουαλία, τότε κάτι δεν λειτουργεί σωστά».