Εθνική: Εκτός προπόνησης Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης και Καρέτσας ενόψει Ουγγαρίας (vid)

Αμφίβολοι για την φιλική αναμέτρηση της Ελλάδας κόντρα την Ουγγαρία είναι οι Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης και Καρέτσας. Αποστολή στη Βουδαπέστη.

Νέα προβλήματα για την Ελλάδα ενόψει του φιλικού με την Ουγγαρία, καθώς οι Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης και Καρέτσας έμειναν εκτός της σημερινής, τελευταίας προπόνησης στην Puskas Arena.

Οι τρεις διεθνείς ταλαιπωρούνται από ίωση και έτσι όπως είναι λογικό είναι αμφίβολοι για το αυριανό φιλικό στην Βουδαπέστη.

Υπενθυμίζεται ότι δεν ταξίδεψε στην Ουγγαρία ο Μαυροπάνος που τραυματίστηκε στο φιλικό με την Παραγουάη, ενώ αποχώρησε από την αποστολή ο Κοντούρης για να ενσωματωθεί στην Εθνική Ελπίδων. Στον αντίποδα κανονικά διαθέσιμος είναι ο Λάζαρος Ρότα που έγινε αναγκαστική αλλαγή την Παρασκευή.