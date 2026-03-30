ΑΕΚ: Μετράει επιστροφές ο Νίκολιτς στα Σπάτα

Επιστρέφουν σιγά-σιγά οι διεθνείς της ΑΕΚ στα Σπάτα, με τον Νίκολιτς να αρχίζει τα σχέδιά του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Οι προπονήσεις της ΑΕΚ συνεχίζονται στα Σπάτα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αρχίζει να μετρά τις επιστροφές των διεθνών. Ο Σέρβος τεχνικός θέλει να αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα του για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ωστόσο οι τελευταίες… αφίξεις θα καθυστερήσουν.

Οι Θωμάς Στρακόσα, Σταύρος Πήλιος έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με την εθνική του ομάδα, όπως και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Στα Σπάτα βρίσκεται ήδη και ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας ο Μπαρνάμπας Βάργκα.

Αύριο βράδυ αναμένεται να αγωνιστούν ο Λάζαρος Ρότα με την Εθνική Ελλάδας, αλλά και οι Λούκα Γιόβιτς, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς με τη Σερβία, ενώ ο Ορμπελίν Πινέδα έχει αγώνα τα ξημερώματα της Τετάρτης με το Μεξικό στο Σικάγο.

Ο 30χρονος μέσος θα είναι και ο τελευταίος που θα φτάσει στην Αθήνα και θα προλάβει να κάνει ίσως μια προπόνηση πριν από την πρεμιέρα των πλέι οφ.

Πάντως, η ΑΕΚ θα δώσει αύριο στο Σεραφείδειο ένα προπονητικού τύπου φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα, με τον Νίκολιτς να θέλει να κάνει δοκιμές και να διατηρήσει τον αγωνιστικό ρυθμό των παικτών του.

