Παναθηναϊκός: Βασικοί στα φιλικά Σλοβενίας και Ισλανδίας οι Τσέριν-Ίνγκασον

Αγωνιστική δράση είχε το... μενού για τους διεθνείς του Παναθηναϊκού, με τον Άνταμ Τσέριν και τον Σβέριρ Ίνγκασον να παίρνουν φανέλα βασικού.

Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός του Τριφυλλιού, ξεκίνησε στο βασικό σχήμα της Ισλανδίας στην φιλική αναμέτρηση με τον Καναδά, αγωνιζόμενος μέχρι και το 68ο λεπτό, όταν αντικαταστάθηκε από τον Χλίνσον.

Η Ισλανδία προηγήθηκε με 2-0 στην φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Τορόντο, ωστόσο ο Καναδάς είχε τις απαντήσεις, με την φιλική αναμέτρηση να λήγει ισόπαλη με 2-2.

Φανέλα βασικού πήρε και ο Άνταμ Τσέριν στην φιλική ήττα της Σλοβενίας από την Ουγγαρία (1-0), με τον μέσο του Παναθηναϊκού, να μένει στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το 84ο λεπτό.