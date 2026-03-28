Κόντρα στην οικοδέσποινα Γερμανία η «Γαλανόλευκη» Εθνική Νέων, η οποία ήθελε να κάνει ένα... τεράστιο βήμα για την πρόκριση στο EURO U19, που θα διεξαχθεί στην Ουαλία το προσεχές καλοκαίρι.

Με αρκετές αλλαγές στη βασική σύνθεσή του ο Βαγγέλης Μόρας και με τριάδα στα στόπερ, μετατοπίζοντας στα δεξιά τον Κοσίδη, ενώ στον πάγκο έμεινε ο Μύθου, στη θέση του στα «φτερά» ο Παπανικόπουλος.

Από μία υποψία ευκαιρίας στο πρώτο 15λεπτο για τις δύο ομάδες, με τους Ντούνγκα από Ελλάδα και Φιλντς από Γερμανία να απειλούν δίχως αποτέλεσμα, σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι για τα δεδομένα των δύο 11άδων.

Δύο ακόμα τελικές από τον Ονιέκα για τους γηπεδούχους, ήταν ότι καταγράφηκε στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα από τα λιγότερο ποιοτικά 45λεπτα των τελευταίων ετών και την Ελλάδα να παραμένει... γερά στο κόλπο της πρόκρισης.

Ίδια εικόνα και στην επανάληψη, με τους Γερμανούς να έχουν τη... φλύαρη κατοχή-υπεροχή και την «Γαλανόλευκη» να αμύνεται χωρίς προβλήματα. Στο 62' ο Μπελερής πρόλαβε τον Λισίνα, με την κεφαλιά του Πόλερ στο 69' να φεύγει άουτ.

Μία ακόμα κεφαλιά, αυτή τη φορά του Ονιέκα στο 76', κατέληξε πολλά μέτρα μακριά από την εστία της Ελλάδας. Σε μία ανύποπτη φάση όμως, στο 84ο λεπτό, ο Κούλμπριθ πάσαρε στον Ονιέκα και αυτός με δυνατό διαγώνιο σουτ «έγραψε» το 1-0 για τη Γερμανία.

Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Εθνική μας να γνωρίζει τον αποκλεισμό από την τελική φάση του EURO U19 και τον αγώνα της Τρίτης (31/3) απέναντι στη Σουηδία να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα.



ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Γερμανία Κ19: Χέλστερν, Πεντρόσα, Σμέτγκενς, Έρλαιν, Νινκ, Λουμ, Λισίνα(63' Κουλμπρίθ), Ένγκελνς, Ονιέκα, Πόλερ(85΄Βαλέντοβιτς), Φιλντς(90+2' Τσάτοβιτς)

Ελλάδα Κ19: Μπελερής, Κοσίδης(79΄Τσιότας), Ντούνγκα, Μπαταούλας, Ογκιεμπάντε, Καλοσκάμης, Ελευθεριάδης(74΄Σώκος), Χαρούπας, Παπανικόπουλος(58΄Μύθου), Κολοκοτρώνης(58' Χαμίντα), Τσίγκας(74΄Μπόκος)