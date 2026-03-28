Νίκη χωρίς... αντίκρισμα για την Εθνική Παίδων, η οποία επικράτησε της Σουηδίας (2-3), αλλά αποκλείστηκε μετά τη νίκη του Μαυροβουνίου από το ερχόμενο EURO U17.

Με διαφοροποιήσεις στη σύνθεση αλλά με το ίδιο πάθος, η «Γαλανόλευκη» Εθνική Παίδων δοκιμάστηκε στο Μαυροβούνιο με αντίπαλο τη Σουηδία, τρεις μέρες μετά την ήττα από την οικοδέσποινα χώρα.

Χωρίς τον Σούβλατζη και με τριάδα στην άμυνα οι βασικές επιλογές του κόουτς Παπαδάκη και τον Καραγγέλη της Στουτγκάρδης να παίρνει θέση στα άκρα.

Μία Ελλάδα που έψαχνε το 2/2 νίκες με Σουηδία-Νορβηγία και την ίδια ώρα το Μαυροβούνιο να «γκελάρει» δις, προκειμένου να βρεθεί στα τελικά του EURO U17.

«Κάλπασε», αλλά έχασε τεράστιες ευκαιρίες

Η αναποτελεσματικότητα του πρώτου παιχνιδιού με το Μαυροβούνιο «έφυγε», με τους παίκτες του Παπαδάκη να σκοράρουν στην πρώτη τους τελική. Κόρνερ από τ΄αριστερά στο 3ο λεπτό, κεφαλιά-πάσα του Νεμπή στον Καλπάκη και 0-1 η «Γαλανόλευκη» με τον στόπερ του ΠΑΟΚ να σκοράρει από κοντά.

Εντυπωσιακό σουτ του Σάντος στο 12ο λεπτό, με τον Γείτονα να απομακρύνει σε κόρνερ, με τον κίπερ του Παναθηναϊκού να λέει «όχι» και στο σουτ του Μάνσον στο επόμενο λεπτό.

Η Ελλάδα είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα με τους Σουηδούς να μην απειλούν στο επόμενο κομμάτι του ημιχρόνου και τον Νεμπή να χάνει τεράστια ευκαιρία στο 34', όταν βγήκε σε τετ α τετ στην κόντρα, όμως ο Άρνστρομ είχε απάντηση.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Σουηδός τερματοφύλακας απέκρουσε σε κόρνερ το έξυπνο φάουλ του Κώστογλου, ενώ στο 45' η «Γαλανόλευκη» είχε τη στιγμή της... ημέρας, με τον Καραγγέλη να κερδίζει πέναλτι, αλλά τον Νεμπή να «νικιέται» από τον Άρνστρομ για το 0-1 της ανάπαυλας, την ίδια ώρα που το Μαυροβούνιο ήταν στο 0-0 με τη Νορβηγία και όλα πήγαιναν... δεξιά για την Ελλάδα.

Ροντέο και νίκη, αλλά η πρόκριση χάθηκε στο πρώτο ματς

Το δεύτερο ημίχρονο μπορεί να ξεκίνησε χωρίς τέρματα, όμως τα δύο γκολ του Μαυροβουνίου στο έτερο παιχνίδι «έριξαν» την ψυχολογία των δύο ομάδων, οι οποίες έψαχναν ένα... θαύμα για την πρόκριση.

Οι Σουηδοί στο 61' με ένα τρομερό σουτ του Μπριν ισοφάρισαν, δίνοντας... άγρια μορφή στο τελευταίο ημίωρο, με Ελλάδα και Σουηδία να κάνουν... all in.

Στο 76ο λεπτό όμως η «Γαλανόλευκη» σε φάση καρμπόν με το 0-1 πήρε ξανά προβάδισμα. Κόρνερ του Σιώζιου, κεφαλιά του Νεμπή και 1-2, μέσω αυτογκόλ του Ιντάλγκο, ένα γκολ που πανηγυρίστηκε έξαλλα, παρά τον διαφαινόμενο αποκλεισμό.

Το τέλος όμως έμενε να είναι δραματικό. 2-2 στο 90+3' με κοντινή προβολή του Ίμερι για τους Σοηυδούς, οι οποίοι έψαχναν μόνο νίκη και το... πλήρωσαν.

Τελευταίο λεπτό του αγώνα, ο τερματοφύλακας των Σουηδών προωθήθηκε στο κόρνερ και η Ελλάδα σε μία αντεπίθεση «φωτιά» και σουτ του Σιώζιου από μακριά σε κενό τέρμα έκανε το 2-3, παίρνοντας μία νίκη, που δεν της έφτανε όμως.

Το 4-0 του Μαυροβουνίου επί της Νορβηγίας «ξεκαθάρισε» τον όμιλο, με το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Νορβηγίας την Τρίτη (31/3) να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Σουηδία Κ17: Άρνστρομ, Καλίλ(79' Βέρνερ0, Φέιθ, Φούρουσεθ, Ιντάλγκο, Μάνσον, Σάντος(79' Άντερσον), Μπριν(62΄Γιόχανσον), Πέρσον(56' Ιμέρι), Άντερσον(56' Όντεφαλκ), Μπαρντζί

Ελλάδα Κ17: Γείτονας, Λάβδας, Τσίγκας, Καλπάκης, Χαλδέζος(66' Παπασαραφιανός), Σιώζιος, Μπινιάρης(66' Μπαϊραμίδης), Νέτο(75΄Γκέρσος), Νεμπής, Κώστογλου(87' Κίτος), Καραγγέλης(87' Γούσιος)

