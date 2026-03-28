Ταουσιάνης: «Νίκη με πίστη στις αρχές μας και προετοιμασία για Γερμανία»

Ανάμεσα στην ικανοποίηση για τη νίκη 5-0 επί της Μάλτας και τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας που απαιτεί ο αγώνας με τη Γερμανία, ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης τόνισε πως η ομάδα παραμένει προσηλωμένη στις αρχές και στο πλάνο της και βαδίζει στον ίδιο δρόμο που έχει χαράξει από την αρχή των προκριματικών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Ταουσιάνη:

«Ξεκινήσαμε τον δεύτερο γύρο προσθέτοντας άλλη μια νίκη στην προσπάθεια που κάνουμε να βρεθούμε στην τελική φάση και οφείλουμε για άλλη μια φορά να συγχαρούμε τους διεθνείς ποδοσφαιριστές. Μας αφήνει ικανοποιημένους το γεγονός ότι μετά από τέσσερις μήνες που είχαμε να αγωνιστούμε, υπηρετήσαμε σε μεγάλη διάρκεια του παιχνιδιού τις αγωνιστικές μας αρχές όσον αφορά στον τρόπο παιχνιδιού αλλά και την σοβαρότητα στην προσέγγιση των τακτικών συνθηκών του αγώνα, δείχνοντας ότι βαδίζουμε στον δρόμο που έχουμε χαράξει από την αρχή των προκριματικών, χωρίς παρέκκλιση. Κάποια μικρά διαστήματα με έλλειψη οργάνωσης, καθώς και κάποιες λάθος αγωνιστικές ενέργειες σε ατομικό επίπεδο, είναι σημεία προς διόρθωση.

Έχουμε μπροστά μας τρεις μέρες να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι, με την Γερμανία. Ένα ματς ιδιαίτερα απαιτητικό, εντελώς διαφορετικών χαρακτηριστικών από το σημερινό, που απαιτεί υψηλό βαθμό ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα, σωματικά, πνευματικά, ψυχικά. Όπως σε όλα τα παιχνίδια έως τώρα έτσι και σε αυτό, μέλημά μας είναι να παρουσιάσουμε ένα αγωνιστικό πρόσωπο βασισμένο στην ταυτότητα μας και στη συγκέντρωση στο πλάνο».