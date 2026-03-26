Έτσι «ψήνει» ο Γιάρεμτσουκ τη Λιόν να τον… δέσει στο ρόστερ

Το SDNA εξηγεί γιατί η γαλλική ομάδα σκέφτεται σοβαρά να περάσει στο… παρασύνθημα για την αγορά του 30χρονου φορ από τον Ολυμπιακό.

Η παρουσία του Ρόμαν Γιάρεμσουκ στην Λιόν μπορεί να μετρά σχεδόν δύο μήνες, όμως φαίνεται πως είναι αρκετοί για να πείσουν τους Γάλλους.

Ο Ουκρανός επιθετικός που ανήκει στον Ολυμπιακό έχει καταφέρει να δείξει στοιχεία που έλειπαν από την επιθετική γραμμή της Ολιμπίκ, με αποτέλεσμα η γαλλική ομάδα να σκέφτεται σοβαρά να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς του.

Ο 30χρονος φορ έχει καταγράψει 8 συμμετοχές με τη φανέλα των «γκον», σημειώνοντας ένα γκολ και μία ασίστ.

«Ένας πραγματικός φορ περιοχής»

Ο προπονητής της Λιόν, Πάουλο Φονσέκα ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της μεταγραφής. Ο Πορτογάλος τεχνικός εξήγησε δημόσια γιατί θεωρεί ότι ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να προσφέρει κάτι διαφορετικό στην ομάδα του.

«Χρειαζόμασταν έναν επιθετικό και ο Ρόμαν ήρθε για να βοηθήσει. Είναι ένας πραγματικός φορ περιοχής και δεν είχαμε παίκτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα μας δώσει νέες τακτικές επιλογές…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Γιάρεμτσουκ προσφέρει ένα στοιχείο που έλειπε από την επιθετική γραμμή της Λιόν: δύναμη στο «κουτί», παιχνίδι με πλάτη και παρουσία στο ψηλό παιχνίδι.

Οι πρώτες κριτικές των media

Τα πρώτα παιχνίδια του Γιάρεμτσουκ με τη Λιόν συνοδεύτηκαν από θετικά σχόλια από τον γαλλικό Τύπο και τις στατιστικές πλατφόρμες.

Στο ματς (1/3) απέναντι στη Μαρσέιγ, όπου πραγματοποίησε την πρώτη του βασική συμμετοχή, ο Ουκρανός φορ αγωνίστηκε για 60 λεπτά, είχε τελική προσπάθεια στον στόχο και ολοκλήρωσε με επιτυχία το μεγαλύτερο μέρος των μεταβιβάσεών του, λαμβάνοντας μια μέση βαθμολογία γύρω στο 6.5 από τα στατιστικά portals.

Η παρουσία του κρίθηκε «σταθερή», με έμφαση στην ικανότητά του να κρατά την μπάλα και να ανοίγει χώρους για τους συμπαίκτες του.

Η συμβολή από τον πάγκο

Στον αγώνα (22/2) κόντρα στο Στρασβούργο, μπήκε ως αλλαγή και στα 32 λεπτά της συμμετοχής κατάφερε να μοιράσει ασίστ από την οποία προήλθε το μοναδικό γκολ της Λιόν.

Οι αναλύσεις των γαλλικών media στάθηκαν κυρίως στο γεγονός ότι ο 30χρονος επιθετικός προσφέρει διαφορετικό προφίλ από τους υπόλοιπους επιθετικούς της ομάδας: 1) δυνατότητα παιχνιδιού με πλάτη, 2) παρουσία μέσα στην περιοχή, 3) απειλή στο ψηλό παιχνίδι

Στοιχεία που όπως σημείωναν τα σχετικά ρεπορτάζ… «μπορούν να γίνουν πολύτιμα σε παιχνίδια όπου η Λιόν δυσκολεύεται να διασπάσει κλειστές άμυνες».

Η προοπτική της μόνιμης μεταγραφής

Η μεταγραφή του Γιάρεμτσουκ στη Λιόν έγινε με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της σεζόν και με οψιόν αγοράς περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Με τις πρώτες εμφανίσεις του να αφήνουν θετικές εντυπώσεις, οι Γάλλοι κάνουν θετικές σκέψεις παραμονής του στο ρόστερ τους και μετά το καλοκαίρι.

Αν τελικά η Λιόν ενεργοποιήσει τη ρήτρα, τότε ο Ολυμπιακός θα δει έναν ποδοσφαιριστή που απέκτησε το καλοκαίρι του ΄24 να αποχωρεί με σημαντικό οικονομικό όφελος, αλλά και με θετικό αποτύπωμα στη Γαλλία.