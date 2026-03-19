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Τα highlights από την ήττα-πρόκριση της ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε τα highlights από την ήττα της ΑΕΚ με 0-2 από την Τσέλιε που δεν της κόστισε όμως την πρόκριση για τα προημιτελικά του Conference League.
Τα highlights από την ήττα-πρόκριση της ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε (vid)