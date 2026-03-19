«Πράσινο»... πάρτι στο «Λα Καρτούχα» από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν δημιουργήσει από νωρίς υπέροχη ατμόσφαιρα στο «Λα Καρτούχα». Αποστολή: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Το «Τριφύλλι» διεκδικεί την πρόκρισή του στους «8» του Europa League για πρώτη φορά μετά το 2003, με τον κόσμο του να αποτελεί και σήμερα τον... 12ο παίκτη για τον Ράφα Μπενίτεθ.

3.000 οπαδοί του συλλόγου βρίσκονται στο «Λα Καρτούχα» και μισή ώρα πριν την σέντρα της ρεβάνς με την Ρεάλ Μπέτις έχουν ήδη στήσει το δικό τους... πάρτι στις εξέδρες, δίνοντας το στίγμα τους και όντας έτοιμοι να κάνουν για άλλη μια φορά την Ευρώπη να παραμιλά.

Την παρουσία τους άλλωστε την είχαν κάνει άκρως αισθητή από πολύ νωρίτερα, όταν «πρασίνισαν» όλους τους δρόμους της πόλης.

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