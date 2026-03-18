Άρης: Σενάρια από Τουρκία για Αθανασιάδη

Ο Έλληνας τερματοφύλακας του Άρη βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Αλάνιασπορ ενόψει καλοκαιριού

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ζοάο Περέιρα έχει εισηγηθεί την ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα, ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου και η διοίκηση της τουρκικής ομάδας έχει στραφεί στο πρόσωπο του Γιώργου Αθανασιάδη.

Ο 33χρονος κίπερ διανύει μια από τις κορυφαίες σεζόν στην καριέρα του και ξεχωρίζει μεταξύ των παικτών του Άρη, με αποκορύφωμα την πρόσφατη εμφάνιση του απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Ο Αθανασιάδης βρίσκεται ήδη ψηλά στη λίστα πολλών ομάδων της Τουρκίας και με το συμβόλαιο του να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, αναμένεται να έχει άμεσα αρκετές προτάσεις στα χέρια του.