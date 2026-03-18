Οριστικά στην αποστολή της Μπέτις Νάταν και Άμραμπατ (pic)

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Νάταν και Άμραμπατ συμπεριλαμβάνονται κανονικά στην αποστολή της Ρεάλ Μπέτις για την ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.

Η Ρεάλ Μπέτις ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ματς με τον Παναθηναϊκό με προπόνηση σήμερα το μεσημέρι, με τον Μάνουελ Πελεγκρίνι να ανακοινώνει στην συνέχεια την αποστολή του.

Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται φυσικά οι Νάταν και Άμραμπατ, ενώ από την άλλη απουσιάζει ο τιμωρημένος Γιορέντε και οι ανέτοιμοι Ίσκο και Λο Σέλσο.

Αναλυτικά η αποστολή:

Βάγιες, Μπεγερίν, Νάταν, Μπάρτρα, Αλτιμίρα, Άντονι, Φορνάλς, Τσίμι, Αμπντέ, Μπακαμπού, Ρικάρντο Ροντρίγκες, Αντριάν, Άμραμπατ, Φιδάλγο, Βίκτορ Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεόσα, Κούτσο, Μαρκ Ρόκα, Χούνιορ Φίρπο, Αϊτόρ Ρουιμπάλ, Πάου Λόπεθ, Άνχελ Ορτίθ.