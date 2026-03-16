ΠΑΟΚ: Με Μοναστηρλή και Χατσίδη οι κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων

Με τους Δημήτρη Χατσίδη και Δημήτρη Μοναστηρλή οι «γαλανόλευκες» κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων ενόψει των αγώνων με Μάλτα και Γερμανία.

Δύο ακόμα παίκτες του Δικεφάλου αναμένεται να δώσουν το «παρών» στα κρίσιμα παιχνίδια των προκριματικών της Εθνικής Ελλάδος, ο λόγος για τους Δημήτρη Μοναστηρλή και Δημήτρη Χατσίδη.

Η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει την Μάλτα στις 27 Μαρτίου (18:00) στο Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς και την Γερμανία στις 31 Μαρτίου (19:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Παράλληλα, δεκαπέντε συνολικά παίκτες του PAOK Academy κλήθηκαν σε Εθνική Νέων και Παίδων, ενώ στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκονται τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, οι «μόνιμοι» Ζαφείρης-Κωνσταντέλιας, αλλά και ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος «ανταμείφθηκε» για την τρομερή του σεζόν.