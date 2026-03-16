ΠΑΟΚ: Με Μοναστηρλή και Χατσίδη οι κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων

Δύο ακόμα παίκτες του Δικεφάλου αναμένεται να δώσουν το «παρών» στα κρίσιμα παιχνίδια των προκριματικών της Εθνικής Ελλάδος, ο λόγος για τους Δημήτρη Μοναστηρλή και Δημήτρη Χατσίδη.
Η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει την Μάλτα στις 27 Μαρτίου (18:00) στο Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς και την Γερμανία στις 31 Μαρτίου (19:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης».
Παράλληλα, δεκαπέντε συνολικά παίκτες του PAOK Academy κλήθηκαν σε Εθνική Νέων και Παίδων, ενώ στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκονται τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, οι «μόνιμοι» Ζαφείρης-Κωνσταντέλιας, αλλά και ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος «ανταμείφθηκε» για την τρομερή του σεζόν.