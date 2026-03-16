Ο επικίνδυνος Τσιμεντερίδης κατάφερε να συμφωνήσουν Κουτσιαύτης, Λαμπαδαρίου, Σπάθας: «Καθαρό πέναλτι, τραγική διαιτησία»! (vid)

Σπάνια ομοφωνία προκάλεσε η τραγελαφική διαιτησία του επικίνδυνου Τσιμεντερίδη που μαζί με τον Κατοίκο στο VAR αγνόησαν πέναλτι-μαρς στον Παναθηναϊκό, έδωσαν τρία κόρνερ ανάποδα και άφησαν στίγμα στον χθεσινό αγώνα.

O ακατάλληλος Κοζανίτης διαιτητής που σφύριξε τον χθεσινό (15/3) αγώνα στη Λεωφόρο κατόρθωσε το σχεδόν... ακατόρθωτο: να συμφωνήσουν και οι τρεις τηλεκριτικοί διαιτησίας σε Open, Mega και ΣΚΑΪ για την τραγική παρουσία του στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό.

Το πόσο ακατάλληλος βέβαια είναι ο εν λόγω ρέφερι, είχε φανεί από το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι που είχε σφυρίξει στο Πανθεσσαλικό, ανάμεσα σε Βόλο και ΑΕΚ, όταν κυριολεκτικά δεν πέτυχε φάση και το VAR τον έσωσε από το απόλυτο ναυάγιο.

Αυτή τη φορά όμως δεν υπήρχε ανάλογη συνδρομή από το VAR με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί η αλλοίωση αποτελέσματος στη Λεωφόρο, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Αποκορύφωμα των αποφάσεων του Τσιμεντερίδη ήταν το πέναλτι που δεν έδωσε στον Παναθηναϊκό στο 46ο λεπτό, με το ξεκίνημα ακριβώς της επανάληψης, όταν ο Μπουχαλάκης ανατρέπει τον Τζούρισιτς πριν τη σέντρα του Παντελίδη που θα είχε αποδέκτη τον Σέρβο μεσοεπιθετικό.

Η φάση είναι... πιάτο, ο Τσιμεντερίδης βλέπει μόνο την μπάλα και αγνοεί παντελώς την ανατροπή που έγινε μέσα στο οπτικό του πεδίο, αλλά σε διαφορετικό σημείο και το χειρότερο όλων βέβαια ότι ο Κατοίκος που βρισκόταν στο VAR πετούσε... αετό, επιβεβαιώνοντας κι εκείνος την επικινδυνότητά του. Δεν ειδοποίησε τον Τσιμεντερίδη να κάνει on field review και το ματς συνεχίστηκε χωρίς να δοθεί η εξώφθαλμη παράβαση.

Είπαμε όμως, ότι αυτό ήταν το αποκορύφωμα της τραγικής χθεσινής διαιτησίας, καθώς ο Τσιμεντερίδης και οι βοηθοί του δεν πέτυχαν ούτε αυτή τη φορά φάση. Τρία κόρνερ έδωσαν ανάποδα τα οποία προκάλεσαν κλαυσίγελο, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις οι φάσεις ήταν αδιανότητα εξώφθαλμες, ο βοηθός μπροστά ακριβώς στην μπάλα αλλά, κατά πώς φάνηκε, αόμματος!

Απολαύστε το... έργο του Τσιμεντερίδη, των βοηθών του και του VAR στα τρία παρακάτω βίντεο όπου Κουτσιάτης, Λαμπαδαρίου και Σπάθας συμφωνούν για την τραγική παρουσία τους: