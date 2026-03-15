Με Πενράις αριστερά, Μάνταλο στα χαφ και Λιούμπιτσιτς η ΑΕΚ - Οι 11 του Ατρόμητου (pic)

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πενράις στις πλευρές, τους Μαρίν-Μάνταλο στον άξονα, τους Κοϊτά-Λιούμπιτσιτς στα άκρα και τους Γιόβιτς-Βάργκα στη γραμμή κρούσης.
Στον πάγκο: Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Πινέδα, Περέιρα, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Ζίνι.
Οι 11 του Ατρόμητου
Η ενδεκάδα: Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Κίνι, Ούρονεν, Μήτογλου, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Ουκάκι, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τσούμπερ.
Στον πάγκο: Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Φαν Βέερτ, Πνευμονίδης, Παπαδόπουλος, Τσαντίλας, Αμπαρτζίδης, Τσιλούλης, Τσακμάκης, Τζοβάρας.