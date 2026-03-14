Νίκησε τον Ατρόμητο η Κ15 της ΑΕΚ

Η Κ15 της ΑΕΚ πανηγύρισε δύσκολη νίκη (2-1) απέναντι στον Ατρόμητο, σε ματς που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις Athens LifeTech Park στα Σπάτα, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Υποδομών (Κ15) της Super League.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στον αγώνα, με τον Παρασκευαΐδη να έχει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 6’, όταν από θέση τετ α τετ πλάσαρε, με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να αποκρούει δύσκολα.



Το γκολ ήρθε στο 10’ μετά από αρχική πάσα του Λιάκου, τακουνάκι του Παρασκευαΐδη και σουτ του Κορμανού για το 1-0. Η ΑΕΚ ήταν κυρίαρχη και διεύρυνε το προβάδισμά της στο 38’, μετά από εκτέλεση φάουλ του Δημητρούλα και την κεφαλιά του Κατσαρού.



Ο Ατρόμητος μείωσε μετά από ένα λεπτό με πέναλτι του Λαζαρίδη.



Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Λιάκο να αστοχεί από πλεονεκτική θέση, έπειτα από πολύ καλή ατομική προσπάθεια στο 51’ και τον Κορμανό να σημαδεύει το δοκάρι στο 57’.



Ο Ιορδανόπουλος διατήρησε δύο φορές το προβάδισμα για την ΑΕΚ, αντιδρώντας εντυπωσιακά σε προσπάθειες των Φάσκουν (64’) και Λαζαρίδη (73’).



Το 2-1 ήταν δεν άλλαξε ως το τέλος, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ τελείωσε τον αγώνα με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Κατσαρού στο 78'.



ΑΕΚ (Μιχάλης Παυλής): Iορδανόπουλος, Κανιός (78’ Ανδρικόπουλος), Νίκου, Γιάτσας, Μυλωνάς, Παρασκευαϊδης, Κατσαρός, Αντωνίου (68’ Παμφίλης), Λιάκος, Δημητρούλας (78’ Κωνσταντινίδης), Κορμανός.