Βόρειος Όμιλος: Παραμένει αήττητος ο πρωταθλητής Ηρακλής - Νίκη σωτηρίας για τον Νέστο

Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Play off (5η αγωνιστική):
Ηρακλής - Νίκη Βόλου 0-0
Αναγέννηση Καρδίτσας - Αστέρας Aktor Β' 2-2
Play out (5η αγωνιστική):
Μακεδονικός - ΠΑΟΚ Β' 0-1
Νέστος Χρυσούπολης - Καβάλα 2-1
Καμπανιακός Χαλάστρας - ΠΑΣ Γιάννινα 3-2
Η βαθμολογία
Play off:
1) Ηρακλής 35
2) Νίκη Βόλου 26
3) Αναγέννηση Καρδίτσας 22
4) Αστέρας Aktor Β' 21
Play out:
1) ΠΑΟΚ Β' 24
2) Νέστος Χρυσούπολης 20
3) Καβάλα 17
4) Καμπανιακός Χαλάστρας 13
5) ΠΑΣ Γιάννινα 9
6) Μακεδονικός 7
Η επόμενη αγωνιστική
Play off (6η):
Ηρακλής - Αναγέννηση Καρδίτσας
Νίκη Βόλου - Αστέρας Aktor Β'
Play out (6η):
Νέστος Χρυσούπολης - Καμπανιακός Χαλάστρας
ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός
Καβάλα - ΠΑΟΚ Β'