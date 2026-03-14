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Βόρειος Όμιλος: Παραμένει αήττητος ο πρωταθλητής Ηρακλής - Νίκη σωτηρίας για τον Νέστο

Ποδόσφαιρο
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Ο πρωταθλητής Ηρακλής παρέμεινε αήττητος μία στροφή πριν την ολοκλήρωση των play off του Βορείου Ομίλου της Super League 2, ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης πήρε τη μάχη των play out απέναντι στην Καβάλα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Play off (5η αγωνιστική):

Ηρακλής - Νίκη Βόλου 0-0

Αναγέννηση Καρδίτσας - Αστέρας Aktor Β' 2-2

Play out (5η αγωνιστική): 

Μακεδονικός - ΠΑΟΚ Β' 0-1

Νέστος Χρυσούπολης - Καβάλα 2-1

Καμπανιακός Χαλάστρας - ΠΑΣ Γιάννινα 3-2

Η βαθμολογία

Play off: 

1) Ηρακλής 35

2) Νίκη Βόλου 26

3) Αναγέννηση Καρδίτσας 22

4) Αστέρας Aktor Β' 21

Play out: 

1) ΠΑΟΚ Β' 24

2) Νέστος Χρυσούπολης 20

3) Καβάλα 17

4) Καμπανιακός Χαλάστρας 13

5) ΠΑΣ Γιάννινα 9

6) Μακεδονικός 7

Η επόμενη αγωνιστική

Play off (6η):

Ηρακλής - Αναγέννηση Καρδίτσας 

Νίκη Βόλου - Αστέρας Aktor Β'

Play out (6η): 

Νέστος Χρυσούπολης - Καμπανιακός Χαλάστρας

ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός

Καβάλα - ΠΑΟΚ Β'

Βόρειος Όμιλος: Παραμένει αήττητος ο πρωταθλητής Ηρακλής - Νίκη σωτηρίας για τον Νέστο