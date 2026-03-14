Βόρειος Όμιλος: Παραμένει αήττητος ο πρωταθλητής Ηρακλής - Νίκη σωτηρίας για τον Νέστο

Ο πρωταθλητής Ηρακλής παρέμεινε αήττητος μία στροφή πριν την ολοκλήρωση των play off του Βορείου Ομίλου της Super League 2, ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης πήρε τη μάχη των play out απέναντι στην Καβάλα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα Play off (5η αγωνιστική): Ηρακλής - Νίκη Βόλου 0-0 Αναγέννηση Καρδίτσας - Αστέρας Aktor Β' 2-2 Play out (5η αγωνιστική): Μακεδονικός - ΠΑΟΚ Β' 0-1 Νέστος Χρυσούπολης - Καβάλα 2-1 Καμπανιακός Χαλάστρας - ΠΑΣ Γιάννινα 3-2 Η βαθμολογία Play off: 1) Ηρακλής 35 2) Νίκη Βόλου 26 3) Αναγέννηση Καρδίτσας 22 4) Αστέρας Aktor Β' 21 Play out: 1) ΠΑΟΚ Β' 24 2) Νέστος Χρυσούπολης 20 3) Καβάλα 17 4) Καμπανιακός Χαλάστρας 13 5) ΠΑΣ Γιάννινα 9 6) Μακεδονικός 7 Η επόμενη αγωνιστική Play off (6η): Ηρακλής - Αναγέννηση Καρδίτσας Νίκη Βόλου - Αστέρας Aktor Β' Play out (6η): Νέστος Χρυσούπολης - Καμπανιακός Χαλάστρας ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός Καβάλα - ΠΑΟΚ Β'