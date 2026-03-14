Ανάσα για τους Καταλανούς που με το 3-0 επί της Αθλέτικ την βύθισαν ακόμα περισσότερο στην κρίση και την εσωστρέφεια.

Αδυνατεί να βάλει φρένο στον φετινό κατήφορο η Αθλέτικ Μπιλμπάο, που πλέον πολύ δύσκολα θα ανανεώσει το ευρωπαϊκό της εισιτήριο σε μία σεζόν που μπορεί να αποτελέσει το κύκνειο άσμα του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο της.

Ακόμα μία απογοητευτική εμφάνιση και καθαρή ήττα με 3-0 από την Χιρόνα που πήρε βαθιά ανάσα στην μάχη για την παραμονή.

Το γρήγορο γκολ του Ρινκόν (4') έβαλε τις βάσεις για την μεγάλη νίκη των γηπεδούχων που είχε την σφραγίδα και του Αζεντίν Ουναχί.

Ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού έκανε το 2-0 (77') που καθάρισε το παιχνίδι, ενώ το κερασάκι στην τούρτα μπήκε από τον Ετσεβερί, ο οποίος στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 3-0.