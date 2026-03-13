Σύλλογος στα καλύτερά του, μακριά από στοιχεία που αποτελούσαν μόνιμο πρόβλημα

Ο Παναθηναϊκός πέρα απ’ τα αγωνιστικά του επιτεύγματα, έχει φέτος να υπερηφανεύεται και για τους ισχυρούς «οικογενειακούς» δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στα ίδια του τα τμήματα.

Ένα διήμερο άκρως Παναθηναϊκό. Τελικός στο βόλεϊ γυναικών, αγώνας με την Μπέτις στο ποδόσφαιρο, με την Ζαλγκίρις στο μπάσκετ. Τίποτα πρωτόγνωρο για το «τριφύλλι» και την ιστορία του. Αυτό το στοιχείο που πραγματικά ξαφνιάζει θετικά, είναι οι «οικογενειακοί» δεσμοί που παρατηρούνται ανάμεσα στα ίδια τα τμήματα του συλλόγου.

Αυτονόητο θα σκεφτεί κανείς, όχι όμως για τον Παναθηναϊκό. Διαχρονικά σχεδόν, το «Τριφύλλι» είχε ένα μόνιμο πρόβλημα εσωτερικών αντιπαραθέσεων. Γι’ αυτό και διαρκώς τονίζεται πως αν οι «πράσινοι» είναι συσπειρωμένοι, τότε δύσκολα έχουν αντίπαλο. Όμως δεν το πετυχαίνουν συχνά. Σε τέτοιο σημείο που αποτελεί εξαίρεση αυτή η κατάσταση.

Αξίζει λοιπόν να αναφερθεί πως εμφανίζεται αυτή την εποχή μια άκρως αισιόδοξη ένωση στο σύλλογο. ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΑΟ είναι σε εξαιρετικό επίπεδο σχέσεων μεταξύ τους. Στηρίζοντας με όποιο τρόπο χρειαστεί ο ένας τον άλλον, υποστηρίζοντας θερμά τις προσπάθειες των άλλων τμημάτων και αυτές οι εικόνες αρέσουν στον κόσμο. Γιατί όσο περίεργο κι αν ακούγεται για ένα σωματείο τέτοιου μεγέθους, δεν είναι συνηθισμένος σε κάτι τέτοιο.

Το μπάσκετ γυναικών έπαιξε αγώνες στο Telekom Center Athens. Το βίντεο όλου του συλλόγου για το βόλεϊ γυναικών που συγκίνησε τους πάντες. Η αποθέωση της ΠΑΕ στην ΚΑΕ για το Κύπελλο που κατέκτησε. Η αποθέωση της ΚΑΕ στην ΠΑΕ για τις ευρωπαϊκές προκρίσεις και η υπόσχεση πως όλοι θα είναι δίπλα της στη ρεβάνς με την Μπέτις.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις των ιδιοκτητών ΠΑΕ και ΚΑΕ, αλλά και του προέδρου του ΑΟ για τους ομολόγους τους. Χωρίς να χρειάζεται να είναι «κολλητάρια», το να τους ενώνει ο Παναθηναϊκός και το καλό του, είναι το στοιχείο που κάνει τη διαφορά.

Αποκορύφωμα η παρουσία του Τετέι στα αποδυτήρια μετά τον μπασκετικό αγώνα με την Ζαλγκίρις. Η χαρά του τη στιγμή της ανταλλαγής φανέλας με τον Ναν, οι ευχές και οι φωτογραφίες, το χαμόγελό του, οι αγκαλιές συγχαρητηρίων από Χουάντσο, Όσμαν και Γκραντ.

Φυσιολογικά πράγματα θα πει κανείς, όχι στον Παναθηναϊκό είναι η αλήθεια. Γι’ αυτό και οι στιγμές αυτές γίνονται ακόμη ισχυρότερες. Ειδικά σε περιόδους όπου άλλοι σύλλογοι έχουν ανοιχτές κόντρες για την πολιτική, το μερίδιο της… πίτας που θα πάρει ο καθένας και βιώνουν καταστάσεις που οδηγούν σε ντροπιαστικές καταστάσεις. Με καταμέτρηση τερμάτων σε χορηγικές συνεργασίες, ή σκέψεις για δημιουργίες τμημάτων που θα «καπελώσουν» ήδη υπάρχοντα.