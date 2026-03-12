ΑΕΚ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς στο Περιστέρι

Τη στήριξη των φίλων της θα έχει η ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο την Κυριακή (15/3, 19:30) στο Περιστέρι, με τη διάθεση των εισιτηρίων να έχει αρχίσει.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26, με αντίπαλο τον Ατρόμητο, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου (19:30) στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.



Η διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους της ΑΕΚ θα γίνει μόνο διαδικτυακά και η τιμή τους είναι 20 ευρώ.



Οι φίλοι της ΑΕΚ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους εδώ.



Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.



Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή και χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο.