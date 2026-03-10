Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της προτελευταίας αγωνιστικής

Τηλεοπτικά θα είναι μεταξύ άλλων τα παιχνίδια Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β και Ηρακλής - Νίκη Βόλου όπου οι Μεσσήνιοι και ο «γηραιός» θα πανηγυρίσουν την άνοδο στη Σούπερ Λίγκα.
Το πρόγραμμα
A’ ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/03/ 2026
ΩΡΑ: 15:00
PLAY OFFS
- ANAΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ASTERAS AKTOR B’ , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ SPORTAL.GR
- ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ , ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ACTION 24
PLAY OUTS
- NEΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΑΒΑΛΑ, ΔΑΚ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ SPORTAL.GR
- ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ MEGA NEWS
- MAΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – Π.Α.Ο.Κ. Β’ , ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ATHLETIKO.GR
B’ OMIΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/03/26
ΩΡΑ: 15:00
PLAY OFFS
- KAΛΑΜΑΤΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ACTION 24/ MEGA NEWS
- MAΡΚΟ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ SPORTAL.GR
PLAY OUTS
- EΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ SPORTAL.GR
- XANIA – ΑΤΗΕΝS KALLITHEA FC, ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ SPORTAL.GR
- ΑΙΓΑΛΕΩ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ “ΜΙΧΑΛΗΣ - ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ” ATHLETIKO.GR