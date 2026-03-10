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Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της προτελευταίας αγωνιστικής

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Η Super League 2 ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής σε play off και play out.

Τηλεοπτικά θα είναι μεταξύ άλλων τα παιχνίδια Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β και Ηρακλής - Νίκη Βόλου όπου οι Μεσσήνιοι και ο «γηραιός» θα πανηγυρίσουν την άνοδο στη Σούπερ Λίγκα.

Το πρόγραμμα

A’ ΟΜΙΛΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/03/ 2026

ΩΡΑ: 15:00

PLAY OFFS

- ANAΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ASTERAS AKTOR B’ , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ SPORTAL.GR

- ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ , ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ACTION 24

PLAY OUTS

- NEΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΑΒΑΛΑ, ΔΑΚ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ SPORTAL.GR

- ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ MEGA NEWS

- MAΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – Π.Α.Ο.Κ. Β’ , ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ATHLETIKO.GR

B’ OMIΛΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/03/26

ΩΡΑ: 15:00

PLAY OFFS

- KAΛΑΜΑΤΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ACTION 24/ MEGA NEWS

- MAΡΚΟ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ SPORTAL.GR

PLAY OUTS

- EΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ SPORTAL.GR

- XANIA – ΑΤΗΕΝS KALLITHEA FC, ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ SPORTAL.GR

- ΑΙΓΑΛΕΩ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ “ΜΙΧΑΛΗΣ - ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ” ATHLETIKO.GR

 

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της προτελευταίας αγωνιστικής