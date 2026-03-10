ΟΦΗ: Και τρίτη πτήση charter για τον τελικό Κυπέλλου στον Βόλο

Απίστευτη είναι η τρέλα των οπαδών του ΟΦΗ για να βρεθούν στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στον Βόλο και η ΠΑΕ βάζει και τρίτη πτήση charter.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, μαζί με τον επίσημο ταξιδιωτικό της συνεργάτη, Aktina Travel Group, σας δίνουν τη δυνατότητα να ζήσετε αυθημερόν στις 25 Απριλίου, με δεύτερη ιδιωτική πτήση, την εμπειρία του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μεταξύ ΟΦΗ και ΠΑΟΚ, στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου!

To 3ο charter με τους φιλάθλους του ΟΦΗ θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο “Ν. Καζαντζάκης” του Ηρακλείου το Σάββατο 25 Απριλίου στις 06:00 το πρωί και θα επιστρέψει στην Κρήτη από το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου στις 03:00 μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας, λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα.

Η τιμή κατ’ άτομο είναι 375 ευρώ και στο ταξιδιωτικό πακέτο περιλαμβάνονται τα αεροπορικά εισιτήρια (Ηράκλειο – Ν. Αγχίαλος – Ηράκλειο), οι φόροι αεροδρομίου και οι μεταφορές με πούλμαν “αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου – παραλία Βόλου – Πανθεσσαλικό στάδιο – αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου”.

Το εισιτήριο του αγώνα δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, αλλά είναι εξασφαλισμένο (περισσότερες λεπτομέρειες για τις τιμές και τις θύρες των φιλάθλων του ΟΦΗ, όταν ανακοινωθούν από την ΕΠΟ).