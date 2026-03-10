Υποψήφιο το «Ντα Λουζ» για το Finalissima

Το γήπεδο της Μπενφίκα στη Λισαβόνα προκρίνεται για να φιλοξενήσει το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ισπανία.

Στον αέρα παραμένει η έδρα του Finalissima, ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία, που επρόκειτο να γίνει στο Κατάρ στις 27 Μαρτίου. Ωστόσο η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει αναγκάσει τους διοργανωτές να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις. Μετά τις σκέψεις για Μαϊάμι ή Λονδίνο, υποψήφια να φιλοξενήσει το σπουδαίο αυτό παιχνίδι είναι και η Λισαβόνα και συγκεκριμένα το «Estádio da Luz».

Αυτό αναφέρει ο ισπανικός ραδιοφωνικός σταθμός RNE, υποστηρίζοντας πως το γήπεδο της Μπενφίκα έχει προκριθεί τόσο από την UEFA όσο και από την CONMEBOL. Κι αυτό γιατί αποτελεί έναν βολικό προορισμό, τόσο για την Ισπανία, όσο και την Αργεντινή, μιας και ένας υψηλός αριθμός παικτών της τελευταίας αγωνίζονται στην Ευρώπη.

