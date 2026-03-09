To top-10 της αγωνιστικής με γκολάρες, derby, ρεκόρ!

Κάθε Δευτέρα το SDNA σας παρουσιάζει το top-10 του Σαββατοκύριακου στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

«Γεμάτο» μενού και αυτή την αγωνιστική στα γήπεδα της Ευρώπης με εκπληκτικά γκολ, ματσάρες, εκπλήξεις και πρωτοφανή σκηνικά...

Στο Μιλάνο, υπάρχει μόνο μια ομάδα…

Μετά τα τελευταία απίθανα πράγματα στην Serie A και κυρίως στο ματς με την Γιουβέντους, η Ίντερ είχε βρεθεί στη μαγική εικόνα του +10, όμως ήρθε η στιγμή της κρίσης. Οι Nerazzurri ηττήθηκαν 1-0 από την Μίλαν με το γκολ του Εστουπινιάν και η διαφορά μειώθηκε στο -7 με 10 αγώνες να απομένουν. Για πρώτη φορά από το 2011, όταν είχαν ξανά τον Μαξ Αλέγκρι προπονητή, οι Rossoneri πήραν και τα δύο derby, ενώ η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου είδε το αήττητο σερί 15 αγώνων να λαμβάνει τέλος αφού αντιμετώπισε ξανά την Μίλαν. Η τελευταία έχει 3 σερί νίκες κόντρα στην Ίντερ και 5 στα τελευταία 7 ματς [2 ισοπαλίες].

All Milan attacks vs Inter pic.twitter.com/ivF341SeVV — Travi (@Travi3it) March 8, 2026

Luka Modric vs Inter Milan.



Still bossing the midfield at 40 years old 🍷 pic.twitter.com/9vE7n4UB6h — 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@heis_fede) March 8, 2026



Με υπεργκολάρα του Γιαμάλ σταθερά στο +4 η Μπαρτσελόνα

Εντάξει, κάθε βδομάδα θα γράφουμε για τον Λαμίν Γιαμάλ. Δεν γίνεται διαφορετικά για την πιο… goleador έκδοση του Ισπανού εξτρέμ, ο οποίος με απίστευτο υπερτεμάχιο χάρισε τη νίκη με 0-1 στην πολύ δύσκολη έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Έτσι, οι Καταλανοί επανέφεραν τη διαφορά από την Ρεάλ στο +4 έπειτα από 27 αγωνιστικές. Οι Blaugrana έφτασαν τις 5 σερί νίκες και χωρίς να δεχθούν γκολ από τους Βάσκους, στα 50 γκολ στα 18 του ο Γιαμάλ.

🚨🚨| GOAL: LAMINE YAMAL WHAT A GOAL!!!



Athletic Club 0-1 Barcelonapic.twitter.com/qFQzBp9bqC — CentreGoals. (@centregoals) March 7, 2026



Η Πόρτο κράτησε τον τίτλο, η Μπενφίκα το αήττητο

Προηγήθηκε 0-2 στο Da Luz η Πόρτο και φάνηκε ότι θα καθαρίσει πρόωρα το πρωτάθλημα, όμως η Μπενφίκα είχε τις απαντήσεις στο φινάλε και με το 2-2 κράτησε τη «μάχη» του τίτλου ανοικτή. Στo +4 από την Σπόρτινγκ οι Δράκοι, πιο κάτω η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, η οποία όμως παραμένει αήττητη στη σεζόν με 17 νίκες και 8 ισοπαλίες. Ακόμα ψάχνει τον Πιετουζέβσκι ο Οταμέντι, έπρεπε να του δείξει το τατουάζ με το Mundial του Μέσι.

Pietuszewski colocou o Otabunda no seu devido lugar, ou seja, no chão. pic.twitter.com/VVn51tXWql — Diogo Almeidaᴹᴿᴺ (@DidaZico) March 8, 2026



Πρωτοπόροι στην Γερμανία, έκλεψαν το καλώδιο για να μην δει ο διαιτητής το video στο VAR

Πραγματικά, είναι… ντροπή που δεν είναι δική μας αυτή η πρωτιά. Εκπληκτικό πραγματικά σκηνικό σημειώθηκε στη 2η κατηγορία της Γερμανίας ανάμεσα στην Μίνστερ και την Χέρτα Βερολίνου. Όταν θα γινόταν check για πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων, οι οπαδοί των γηπεδούχων μπήκαν στο γήπεδο και έκλεψαν το καλώδιο του VAR για να μην μπορεί ο διαιτητής να δει το video. Ο ρέφερι όμως έπρεπε να αποφασίσει, έδωσε το πέναλτι χωρίς να δει κάτι και η Χέρτα σκόραρε.

🖥️ "𝐏𝐮𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐠 𝐨𝐧 𝐕𝐀𝐑" ❌



Preussen Münster fans displayed this banner after a masked fan unplugged the VAR monitor during their Bundesliga 2 game against Hertha Berlin.



The referee went to the screen to check a potential penalty, but found the screen blank. pic.twitter.com/gAiXfbdboZ — DW Sports (@dw_sports) March 9, 2026



Έτοιμη για Premier League η Κόβεντρι

Δεν είχαμε Premier League αυτό το ΣΚ, όμως είχαμε μια ομάδα που ετοιμάζεται για τη μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας. Η Κόβεντρι, προπονητής της οποίας είναι ο Φρανκ Λάμπαρντ, έφτασε τις 5 σερί νίκες στην Championship και έφτιαξε διαφορά 9 βαθμών από την 3η θέση και την Μίλγουολ. Για πρώτη φορά από το 2001 θα παίξει στα σαλόνια η Κόβεντρι αν τελικά τα καταφέρει.

A fifth consecutive win for Coventry City moves them closer to the Premier League.



With 10 games left, Frank Lampard's side have a nine-point advantage over Millwall in third — but Ipswich Town, who are in fourth, have a game in hand. pic.twitter.com/XRKp0hlS0L — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 7, 2026



Απίστευτη Κόμο, ανέβηκε 4η στην Serie A

Πάει να τρελάνει την Ιταλία και την Ευρώπη η Κόμο. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, με τον Τάσο Δουβίκα βασικό και τον Ντα Κούνια να βάζει υπερηχητικό winner, πέρασε με 1-2 από την Κάλιαρι πετυχαίνοντας την 3η σερί νίκη στο πρωτάθλημα και εκμεταλλευόμενη την ήττα της Ρόμα, την έπιασε στους 51 βαθμούς και την 4η θέση έπειτα από 28 αγωνιστικές. Αναμένεται τεράστια «μάχη» και με την Γιουβέντους [-1] μέχρι το φινάλε.

How many times have you replayed Lucas’ goal? ⚽🔥pic.twitter.com/WkR2Z3LHYx — Como1907 (@Como_1907) March 8, 2026



Στο club των 100άρηδων η Άρσεναλ

Συνεχίζει να βρίσκεται μέσα στο quadruple η Άρσεναλ, η οποία επικράτησε 1-2 της Μάνσφιλντ και προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας. Μέσα στη διεκδίκηση σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει παραμένει έτσι η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα, που έγινε η πρώτη αγγλική και 3η στα μεγάλα πρωταθλήματα που φτάνει τα 100 γκολ στη σεζόν. Ποιες είναι οι άλλες δυο; Μπάγερν Μονάχου [128] και Μπαρτσελόνα [110].

100 - Arsenal are the first Premier League team to reach 100 goals in all competitions this season and just the third big five European league side to reach that milestone this term after Bayern Munich (128) and Barcelona (110). Ton. pic.twitter.com/aPFMC1K5Hb — OptaJoe (@OptaJoe) March 7, 2026



Τρίμπαλο της Μονακό στο Parc des Princes και έχουμε ξανά Ligue1!

Ένα από τα πιο στάνταρ πρωταθλήματα φέτος έχει βαλθεί να κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε. Η Μονακό βρέθηκε δύο φορές κοντά στο να κάνει τη ζημιά στην Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League, όπου έπαιξαν μαζί στην ενδιάμεση φάση, όμως τελικά της την έκανε στο Championnat. Οι Μοναγάσκοι πίεσαν πολύ ψηλά στο Parc des Princes και παίρνοντας δύο γκολ από γκάφες έφυγαν με το εντυπωσιακό 1-3. Έτσι, η Λανς, μετά το 3-0 επό της Μετς μείωσε και πάλι τη διαφορά από την κορυφή και την PSG στο -1 μετά από 25 ματς. Χαμός γίνεται για τις θέσεις του CL με Μαρσέιγ, Λιόν, Ρεν, Λιλ, Μονακο.

Golovin’s ice-cold finish vs. Safonov 🥶 pic.twitter.com/jeXKwT0hLJ — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 9, 2026



Ο Νο1 εκτελεστής φάουλ στην Ευρώπη παίζει στην Γερμανία!

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν δεν κάνει πλέον πορεία πρωταθλητισμού όπως επί των ημερών του Τσάμπι Αλόνσο, όμως έχει τον κορυφαίο εκτελεστή φάουλ στην Ευρώπη. Στο εκτός έδρας 3-3 με την Φράιμπουργκ, ο Άλεξ Γκριμάλντο πέτυχε γκολ με φάουλ, ένα ακόμα, αφού ήταν το 6ο του με αυτό τον τρόπο από τη σεζόν 2024-25. Κανένας δεν έχει περισσότερα στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης σε αυτό το διάστημα.

Alejandro Grimaldo has scored six direct-free kicks in the Bundesliga for Bayer Leverkusen.



That's more than any other player in Europe's top five leagues since he joined the club in 2023/24. 🎯 pic.twitter.com/wOBAtWZQto — Squawka (@Squawka) March 7, 2026



Πέρασαν οι μεγάλοι στο FA Cup

Εντάξει, η Σαουθάμπτον απέκλεισε την Φούλαμ εκτός έδρας και η Σάντερλαντ έχασε 1-0 από την Πορτ Βέιλ της 3ης κατηγορίας στο Κύπελλο. Έγιναν δηλαδή οι παραδοσιακές εκπλήξεις για να χαίρονται οι Άγγλοι, όμως οι δυνατές ομάδες πέρασαν όλες. Στους «8» συνεχίζουν η Λίβερπουλ [1-3 την Γουλβς], Άρσεναλ [1-2 την Μάνσφιλντ], Τσέλσι [2-4 στην παράταση την Ρέξαμ] και η Μάντσεστερ Σίτι που είχε το πιο δύσκολο έργο με το 1-3 σε βάρος της Νιούκαστλ. Check-in και η Λιντς [3-0 την Νόριτς], το βράδυ κλείνουν τα προημιτελικά με το Γουέστ Χαμ - Μπρέντφορντ.