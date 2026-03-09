Σιδερένιος και... αχαμπάριαστος!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τον ΠΑΟΚ που έδωσε μαθήματα ποδοσφαιρικού, ποιοτικού, survivor και τον Παναθηναϊκό που έχει πατήσει το τούρμπο και δεν κοιτάζει πίσω.

Πολύ σωστά τα είπε ο Λουτσέσκου αμέσως μετά το τέλος του ντέρμπι και ορθότατα δήλωσε περήφανος για τους ποδοσφαιριστές του. O ΠΑΟΚ ξεκίνησε χωρίς Παβλένκα, Κένι, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον, Γιακουμάκη το ματς! Επτά εν δυνάμει βασικούς και μάλιστα όλη τη σπουδαία μεσοεπιθετική του γραμμή να βλέπει απέξω!

Ξέρετε πολλές ομάδες οι οποίες με αυτές τις συνθήκες -χάνοντας μάλιστα και τον αρχηγό της στο ζέσταμα!- θα έβγαζαν τέτοιο χαρακτήρα; Ένα ποδοσφαιρικό Survivor με ποιότητα, όχι "ήρωες, αμυνόμαστε υπέρ βωμών και εστιών". Ετσι όπως έχει οικοδομήσει την ομάδα του ο εξαιρετικός Ρουμάνος προπονητής.

Στις 14 Ιανουαρίου ο ΠΑΟΚ είχε περάσει "αέρα" από το "Γ. Καραϊσκάκης" αποκλείοντας τον Ολυμπιακό με άνεση. Πριν από λίγη ώρα η ίδια ομάδα "μισή" όχι απλά δεν λύγισε αλλά είχε δύο μεγάλα τετ α τετ (Γερεμέγεφ και "Ντέλιας") να πάρει το "διπλό"! Προφανώς χρειάστηκε και τις δύο σπουδαίες αποκρούσεις του Τσιφτσή (κόντρα στον Ελ Κααμπί) όμως δεν θα μπορούσε ο Ολυμπιακός ξανά στην έδρα του να μην κάνει ευκαιρία.

Παρεμπιπτόντως ήταν το 4ο σερί ντέρμπι σε πρωτάθλημα και κύπελλο στο οποίο η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δε νίκησε και μάλιστα τρία εξ αυτών στην έδρα της: με ΠΑΟΚ 0-2 και 0-0, με ΠΑΟ 0-1 και με ΑΕΚ 1-1 όπου ισοφάρισε στο 106'! Το πρόβλημα της επιθετικής ''δυσκοιλιότητας'' του Ολυμπιακού αντί να λύνεται μεγαλώνει...

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έμεινε δύο βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ που επέστρεψε μόνη πρώτη στην κορυφή, όμως κέρδισε πολλά με τη χθεσινή του παρουσία στο Φάληρο. Απέδειξε και στον πλέον δύσπιστο πως είναι μια ομάδα αλύγιστη, η οποία όταν ξαναπαίξει με όλα τα ασημικά του ρόστερ της στο χορτάρι θα έχει πρωτεύοντα ρόλο στη διεκδίκηση του τίτλου. Όταν μπήκαν ο Τάισον και ο "Ντέλιας" και πάτησαν σε κάποιες στιγμές το τούρμπο, εμφανίστηκε για λίγο μπροστά μας ο κανονικός ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικά. Γιατί με Ιβανούσετς και Μπιάνκο δουλειά δεν μπορούσε να γίνει, όσο κι αν προσπάθησαν.

Στα "μπράβο" και στην περηφάνια που δικαίως μοίρασε στην ομάδα του ο Ραζβάν Λουτσέσκου θαρρώ πως αξίζει λίγο παραπάνω απ΄όλους ο Κεντζιόρα. Σε ένα ακόμα μεγάλο ματς ο Πολωνός έδωσε αμυντικό ρεσιτάλ!

Ο Ολυμπιακός μπορεί να βρίσκεται μόλις δύο βαθμούς πίσω από την κορυφή, όμως η εικόνα του προβληματίζει περισσότερο από την ισχνή διαφορά. Δημιουργεί με "βάσανο", σκοράρει με το σταγονόμετρο και το κυριότερο; Δεν φοβίζει, όπως συνέβαινε μέχρι πέρυσι, στα ντέρμπι. Η αχίλλειος πτέρνα δεν αντιμετωπίστηκε ούτε στο "κάστρο" του κι αυτό δεδομένα δημιουργεί σοβαρό πονοκέφαλο στον κόσμο του ενόψει των play off. Αν δεν κάνει (κι) άλλη γκέλα μέχρι τότε...

Και πάμε στον Παναθηναϊκό. Αν πριν από λίγο καιρό -είχε φτάσει στο μείον 9 από τον Λεβαδειακό, όταν αλλού πατούσε κι αλλού βρισκόταν- βρισκόταν κάποιος που έλεγε πως θα καθάριζε την είσοδό του στην 4αδα των play off με "τεσσάρα" στη Λιβαδειά και διαφορά έξι πόντων από την ομάδα του Παπαδόπουλου, θα τον κοιτούσαν με απορία και μάλλον θα τον χλεύαζαν. Λογικό με την τότε εικόνα των δύο ομάδων.

Αλλά ακόμη πιο λογική η εμφατική 4άρα που έριξε στη Λιβαδειά η ομάδα του Μπενίτεθ, η οποία ουδεμία σχέση έχει με το "σκιάχτρο" που κυκλοφορούσε το βράδυ της 15ης Φεβρουαρίου (στο 1-1 με την ΑΕΛ). Με εκπληκτικό ποσοστό τελειωμάτων, έκανε γκολ 4 από τις 5 σπουδαίες φάσεις που δημιούργησε, ενώ δέχτηκε την πρώτη ευκαιρία του Λεβαδειακού στο 58ο λεπτό. Με τον Τεττέη να κάνει ξανά όργια (κερδισμένο πέναλτι, ασίστ, "μέσα" και στα άλλα δύο γκολ), με σκόρερς ένα στόπερ, ένα φουλ μπακ και δύο χαφ, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να κάνει χαρούμενο τον κόσμο του. Το 3-4-2-1 λειτουργεί ιδανικά, ο Μπενίτεθ βρήκε αυτό που κουμπώνει άψογα στο ρόστερ του, οι νίκες έφεραν αυτοπεποίθηση, ο Παναθηναϊκός από εκεί που έβγαζε την ψυχή στους οπαδούς του τώρα είναι... αχαμπάριαστος και βλέπει μόνο μπροστά.

Δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι η Μπέτις είναι φαβορί στο ζευγάρι της Πέμπτης, όμως οι πράσινοι "φωνάζουν" έτοιμοι να πολεμήσουν και ό,τι βγει. Δεν ξέρω αν αρκεί. Βλέπω όμως ότι η αποφασιστικότητα συνοδεύει πλέον την αγωνιστική "ανάσταση" κι αυτό το πάντρεμα είναι καλός οιωνός.

Στο πρωτάθλημα πάντως, η είσοδος του Παναθηναϊκού στα play off δεν φέρνει μόνο ισορροπία αλλά, όπως έγραψα και την περασμένη εβδομάδα, θα δημιουργήσει... βάσανα στους διεκδικητές του τίτλου. Εδώ θα είμαστε...