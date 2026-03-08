«Αυτοκτονία» της Μπολόνια κόντρα στη Βερόνα - Ισοπαλία για Φιορεντίνα και Πάρμα

«Χοντρή» γκέλα της Μπολόνια, με τους «Ροσομπλού» να γνωρίζουν την ήττα από την ουσιαστικά... υποβιβασμένη Βερόνα και να χάνουν πολύτιμο έδαφος στη μάχη για την ευρωπαϊκή έξοδο. Την ίδια ώρα, Φιορεντίνα και Πάρμα έμειναν στο 0-0.

Ηττα σοκ για την Μπολόνια, καθώς ηττήθηκε στην έδρα της από την ουραγό της βαθμολογίας Βερόνα με 2-1, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Serie A, και έχασε πολύτιμο έδαφος στην προσπάθεια της να λάβει μέρος στα ευρωπαϊκά κύπελλα και την επόμενη σεζόν.

Οι «ροσομπλού», με τον Χαράλαμπο Λυκογιάννη να μπαίνει ως αλλαγή στο 77ο λεπτό, προηγήθηκαν μάλιστα με τον Ρόου (49'), αλλά η Βερόνα μέσα σε λίγα λεπτά έκανε την ανατροπή με τους Φρέσε (53') και Μπόουϊ (57').

Πήρε έτσι τη σπουδαία νίκη και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, διατηρώντας κάποιες ελπίδες πως τελικά θα μπορέσει να παραμείνει στην κατηγορία.

Τον ίδιο στόχο έχουν Φιορεντίνα και Πάρμα, που έμειναν χωρίς γκολ στο «Αρτέμιο Φράνκι» της Φλωρεντίας.

Νωρίτερα, η Λέτσε ξέφυγε από τη ζώνη του υποβιβασμού, καθώς πήρε την αποφασιστική νίκη με 2-1 στο ντέρμπι της «ουράς» της βαθμολογίας κόντρα στην Κρεμονέζε στην έδρα της, στο κατάμεστο «Via Del Mare».

Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στο Α' μέρος και πήραν σαφές προβάδισμα με τα γκολ των Πιερότι (22') και Στούλιτς (με πέναλτι στο 38'). Στην επανάληψη η ομάδα της Κρεμόνα ανέλαβε τον έλεγχο, μείωσε γρήγορα με τον Μπονατσόλι στο 47ο λεπτό, πίεσε στη συνέχεια για το γκολ της ισοφάρισης, αλλά η άμυνα της Λέτσε άντεξε και πήρε την πολύτιμη νίκη.