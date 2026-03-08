Λουίζ για Μεντιλίμπαρ: «Μου αρέσει η σαφήνεια των ιδεών του για το παιχνίδι»

Ο Αντρέ Λουίς παραχώρησε δηλώσεις στο Matchday Programme του Ολυμπιακού ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντρέ Λουίς:

Πώς βιώνεις αυτούς τους πρώτους σου μήνες στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό; Είναι τα πράγματα όπως τα περίμενες;

“Βιώνω αυτούς τους πρώτους μήνες με μεγάλη ένταση και ενθουσιασμό. Ήξερα ότι ερχόμουν σε έναν τεράστιο σύλλογο, με μεγάλη ιστορία και υψηλές απαιτήσεις, αλλά μόνο όταν βρίσκεσαι εδώ καταλαβαίνεις πραγματικά το μέγεθος του Ολυμπιακού.

Ευτυχώς, είχα πολύ καλή υποδοχή από όλους – συμπαίκτες, προπονητικό επιτελείο και προσωπικό – και αυτό έκανε την προσαρμογή μου πιο εύκολη. Τα πράγματα πάνε όπως τα περίμενα και ακόμα καλύτερα”.

Έκανες ντεμπούτο στο Champions League. Πώς ήταν το συναίσθημα;

“Ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για μένα. Το ντεμπούτο στο Champions League είναι όνειρο για κάθε παίκτη. Από παιδί, φανταζόμουν να παίζω στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να ακούω τον ύμνο πριν τον αγώνα…

Και όταν τελικά συνέβη, ήταν δύσκολο να εξηγήσω το συναίσθημα. Ήταν τεράστια τιμή και υπερηφάνεια για εμένα και την οικογένειά μου”.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του έναν, αλλά πολύ σημαντικό στόχο, ο οποίος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εννέα παιχνίδια απομένουν, εννέα τελικοί. Τι θα πρέπει να κάνετε για να τα καταφέρει η ομάδα να κατακτήσει το 49ο πρωτάθλημα της ιστορίας της;

“Γνωρίζουμε την ευθύνη που έχουμε. Το να εκπροσωπούμε αυτόν τον σύλλογο μάς υποχρεώνει να αγωνιζόμαστε πάντα για τον τίτλο. Πρέπει να προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι σαν τελικό, με μέγιστη συγκέντρωση, πειθαρχία και ομαδικό πνεύμα.

Η ποιότητα υπάρχει, αλλά η συνέπεια, η ενότητα και η καθημερινή μας συγκέντρωση θα κάνουν τη διαφορά για την κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος”.

Πώς είναι η συνεργασία σου με τον προπονητή μας, τον κ. Μεντιλίμπαρ; Τι πράγματα ζητά από εσένα;

“Ο προπονητής ήταν πολύ σημαντικός στην ένταξή μου εδώ. Είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής που εμπιστεύεται στους παίκτες. Μου ζητά ένταση, αφοσίωση στην τακτική και να χρησιμοποιώ τα χαρακτηριστικά μου για να βοηθώ την ομάδα. Μου αρέσει ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας και η σαφήνεια των ιδεών του για το παιχνίδι”.

Αγωνίστηκες στο κατάμεστο Καραϊσκάκη μπροστά στον καταπληκτικό κόσμο του Ολυμπιακού. Τι συναισθήματα σου προκαλεί η παρουσία αυτών των φιλάθλων και η δυναμική που φέρνουν στο κλαμπ;

“Το να παίζουμε σε ένα γεμάτο Καραϊσκάκη είναι εντυπωσιακό. Η ενέργεια που προέρχεται από τις κερκίδες είναι μεταδοτική. Νιώθουμε το πάθος των οπαδών σε κάθε μπαλιά, σε κάθε διεκδίκηση. Αυτό μας δίνει επιπλέον κίνητρο και μας κάνει να θέλουμε να δίνουμε πάντα περισσότερα στο γήπεδο. Είναι μια μεγάλη δύναμη για την ομάδα”.

Η συναναστροφή σου με τους Πορτογάλους και τους συμπατριώτες σου πόσο σε έχει βοηθήσει να προσαρμοστείς στο νέο σου περιβάλλον;

“Με βοήθησε πολύ. Αν και μπορώ να επικοινωνώ καλά στα αγγλικά με όλους, το να έχω γύρω μου ανθρώπους που μιλούν πορτογαλικά, που γνωρίζουν τον πολιτισμό και την καταγωγή μας, είναι μια μεγάλη βοήθεια στην προσαρμογή”.

Παρότι βρίσκεσαι λίγο καιρό στην ομάδα και έχοντας ζήσει για μικρό διάστημα τον Ολυμπιακό, τι θα έλεγες σε κάποιον που θα σου ζητούσε συμβουλές για την πιθανότητα να αγωνιστεί σε αυτόν τον σύλλογο;

“Θα έλεγα ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία. Είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία, που πάντα αγωνίζεται για τίτλους και παίζει σε γεμάτα γήπεδα. Φυσικά υπάρχει πίεση, αλλά είναι μια θετική πίεση που μας κάνει να εξελισσόμαστε. Όποιος έρθει εδώ, πρέπει να είναι έτοιμος να τα δίνει όλα, κάθε μέρα”.

Τι μήνυμα θα ήθελες να δώσεις στους φιλάθλους του Ολυμπιακού που περιμένουν πως και πως να σε βλέπουν κάθε φορά στο γήπεδο να αγωνίζεσαι με την ομάδα;

“Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για την αγάπη που έλαβα από τότε που ήρθα. Υπόσχομαι σκληρή δουλειά, αφοσίωση και απόλυτη δέσμευση προς τη φανέλα του Ολυμπιακού. Θα δίνω πάντα τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να φέρει χαρά στους οπαδούς μας”.