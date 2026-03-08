Άρης: Κι όμως, έχει ξαναχάσει δύο πέναλτι σε ένα παιχνίδι

Το παιχνίδι απέναντι στη Λαμία του ...Μιχάλη Γρηγορίου, στο οποίο ο Άρης είχε χάσει ξανά δύο πέναλτι

Με τον χειρότερο τρόπο κατάφερε να μην κερδίσει τον Ατρόμητο ο Άρης, στη χθεσινή αναμέτρηση στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Οι κιτρινόμαυροι αστόχησαν σε δύο πέναλτι στα 90' της αναμέτρησης κόντρα στους Περιστεριώτες, όμως αυτή δεν ήταν η μόνη φορά που αποτυγχάνουν ...δις από την άσπρη βούλα.

Την σεζόν 2021/22 οι Θεσσαλονικείς είχαν αντιμετωπίσει στο κύπελλο τη Λαμία του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος βρίσκεται αυτή την περίοδο στο τιμόνι του Άρη και ηττήθηκαν με 1-0. Σε εκείνο το παιχνίδι, στη θέση του Μορόν και του Ράσιτς βρέθηκαν οι Καμαρά (πρώτο ημίχρονο - 14') και Γκάμα (παράταση 120+4'), οι οποίοι είχαν επίσης αστοχήσει από τα 11 βήματα.

Η μοίρα έφερε τον τότε αντίπαλο προπονητή στην αντίπερα όχθη και ο Άρης του σήμερα κατάφερε να συνεχίσει την "κατάρα" των χαμένων πέναλτι...