Ερνάντεθ: «Να μπούμε καλά και να πετύχουμε ένα γρήγορο γκολ»

Ο Χάβι Ερνάντεθ μίλησε για το αυριανό ματς του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό, αλλά και για την επερχόμενη «μάχη» με την Ρεάλ Μπέτις στο Europa League.

Ο Ισπανός μπακ τόνισε ότι οι «πράσινοι» θα πρέπει να μπουν δυνατά στο ματς με τον Λεβαδειακό και να βρουν ένα γρήγορο γκολ ώστε να πάρουν από νωρίς τον έλεγχο, ενώ αναφέρθηκε και στους προσεχείς αγώνες με την Ρεάλ Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη NOVA:

«Η ομάδα κάνει μια σειρά καλών παιχνιδιών. Αυτό οφείλεται στην καλή δουλειά που κάνουμε τόσο αμυντικά, όσο επιθετικά. Προσβλέπουμε τη νίκη απέναντι στην πέμπτη ομάδα της βαθμολογίας.



Πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια γραμμή, θα πρέπει να μπούμε καλά και να πετύχουμε ένα γρήγορο γκολ. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να κατακτήσουμε τους τρεις βαθμούς.



Το σύστημα που αγωνιζόμαστε, το γνωρίζω. Έχω αγωνιστεί αρκετές φορές. Παράλληλα, όλοι με έχουν βοηθήσει στην προσαρμογή μου. Πάνω από όλα, ο Ράφα Μπενίτεθ που με βοηθάει για το πώς να σταθώ.



Γνωρίζω αρκετά καλά τη Μπέτις, έχω και φίλους που παίζουν στην ομάδα αυτήν. Μάχεται για να μπαίνει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θέλει να κρατηθεί στο top-5 ενός δύσκολου πρωταθλήματος. Εμείς έχουμε μια μεγάλη ομάδα με καλή δομή. Θα δώσουμε τη μάχη μας για να ξεπεράσουμε αυτόν τον αντίπαλο».