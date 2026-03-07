Φαμπιάνο: «Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο είναι... τελικός»

Για παιχνίδι-τελικό απέναντι στον Ατρόμητο, έκανε λόγο ο κεντρικός αμυντικός του Άρη, Φαμπιάνο, με τον αρχηγό των «κιτρινόμαυρων» να θέτει στόχο και ευθύνη την πέμπτη θέση στη βαθμολογία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη NOVA:

Για την πικρή ήττα από τον Παναθηναϊκό την περασμένη αγωνιστική: “Μετά από αυτό το παιχνίδι, η εντύπωση που μας έχει μείνει είναι ότι είχαμε καλή απόδοση. Είχαμε την κατοχή της μπάλας, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, όμως, κάποιες ενέργειες του διαιτητή λειτούργησαν εναντίον μας. Πλέον, στο μυαλό μας έχουμε μόνο τον αγώνα με τον Ατρόμητο, που είναι πολύ σημαντικός και θέλουμε σε αυτόν μόνο τη νίκη”.

Για το τι λέει στους συμπαίκτες του εν όψει των τριών πολύ σημαντικών αγώνων που απομένουν μέχρι τη λήξη της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος δήλωσε: “Μιλήσαμε μεταξύ μας σχετικά με το πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια, που απομένουν, για να πετύχουμε το στόχο μας. Δυστυχώς, είναι αδύνατον πλέον να μπούμε στην πρώτη τετράδα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπούμε στο γκρουπ 5-8, για να διεκδικήσουμε την πέμπτη θέση. Έχουμε ευθύνη να το πετύχουμε αυτό! Έχουμε τους καλούς παίκτες για να το πετύχουμε αυτό. Είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι σε αυτόν τον στόχο”.

Για το ότι το παιχνίδι μοιάζει να έχει χαρακτήρα τελικού, σε ό,τι αφορά αυτόν το στόχο: “Σίγουρα! Πράγματι, το παιχνίδι μοιάζει με τελικό. Και ο αντίπαλος έχει τη δική του φιλοδοξία. Εμείς παίζουμε στην έδρα μας, ξέρουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η νίκη σε αυτό το παιχνίδι και πρέπει να είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι. Με όλο το σεβασμό στον αντίπαλο, παίζουμε στην έδρα μας και θέλουμε μόνο τη νίκη! Τους τρεις βαθμούς πρέπει να τους κυνηγήσουμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό κι αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Πρέπει να δουλέψουμε ομαδικά και υπεύθυνα για να φτάσουμε στην επικράτηση”.

Απέναντι στον Παναθηναϊκό οι “κίτρινοι” ήταν επιθετικοί και κυριαρχικοί. Η ερώτηση στον Φαμπιάνο ήταν αν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσουν αύριο τον Ατρόμητο. Απάντησε: “Στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό η αλήθεια είναι ότι είχαμε τον έλεγχο σε πολλούς τομείς. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα. Δεν έχει σημασία ποιον έχει απέναντί σου. Σημασία έχει να παρουσιάζεις συνοχή και να έχεις αυτοπεποίθηση. Αυτή τη στιγμή. όμως, μεγαλύτερη σημασία έχει όχι απλώς να παίξουμε καλά, αλλά να νικήσουμε! Ασφαλώς, θέλουμε να έχουμε την κατοχή της μπάλας και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και απέναντι στον Ατρόμητο, γιατί μόνο έτσι θα αυξήσουμε τις πιθανότητες για νίκη. Αυτό πρέπει να κάνουμε και πιστεύω ότι θα το κάνουμε!”